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Как работает снегоуборочный трамвай – репортаж из кабины водителя

08.01.2017 10:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Когда приходят сильные снегопады, на улицы столицы для очистки выезжают не только тракторы и грузовики, но и специальные снегоуборочные трамваи. Трамвайный парк насчитывает четыре таких машины. Они служат городу уже несколько десятилетий. Исправно, несмотря на возраст.

Работает снегоуборочный трамвай в основном ночью. Во-первых, чтобы не мешать пассажирскому транспорту, во-вторых, чтобы подготовить дорогу для выезжающих утром составов. Однако при сильных осадках курсировать приходится и днем.

"Все зависит от снега. Бывали случаи, что выезжали с утра и работали до позднего вечера", — рассказал водитель трамвая Андрей Шевяго.

Для уборки снега на трамвай прикреплен специальный ковш, который счищает с путей лишнее. Тракторы и самосвалы помогают вывести снег с дороги. Щетки в последнее время не используют, поскольку летящий мусор может повредить стекла машин рядом.

"В непогоду, когда из-за сильного снега могут встать автобусы и автомобили, трамвай остается единственным средством передвижения в городе. Так было, к примеру, во время знаменитого урагана "Хавьер" пару лет назад", — сообщил Виктор Восколей, начальник отдела организации перевозок филиала "Трамвайный парк" государственного предприятия "Минсктранс".

Больше видео смотрите на нашем канале в Youtube.

Музыка: Arthur Collins "Railroad Rag"

 
 
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