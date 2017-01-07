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Скардино примет участие в масс-старте в Оберхофе
Четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе сегодня завершится женской гонкой с массовым стартом. В ней выступит одна белорусская биатлонистка — Надежда Скардино, которая стартует под номером 24, сообщает
Напомним, Скардино пропустила все гонки этого этапа из-за простуды. Масс-старт начнется в 16.40 по белорусскому времени. SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн гонки.
На этапе в Оберхофе после долгой паузы вернулась в строй Дарья Домрачева, которая
Затем в
В масс-старте трехкратная олимпийская чемпионка принимать участие не будет.
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Напомним, Скардино пропустила все гонки этого этапа из-за болезни.
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