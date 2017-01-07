Четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе сегодня завершится женской гонкой с массовым стартом. В ней выступит одна белорусская биатлонистка — Надежда Скардино, которая стартует под номером 24, сообщает белорусская федерация биатлона .



Фото: Денис Костюченко

Напомним, Скардино пропустила все гонки этого этапа из-за простуды. Масс-старт начнется в 16.40 по белорусскому времени. SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн гонки.

На этапе в Оберхофе после долгой паузы вернулась в строй Дарья Домрачева, которая в спринте финишировала на 37-м месте , допустив два промаха (1+1) на огневых рубежах.

Затем в гонке преследования Домрачева заняла 34-е место , допустив по 2 промаха на трех рубежах из четырех.

В масс-старте трехкратная олимпийская чемпионка принимать участие не будет.