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Скардино примет участие в масс-старте в Оберхофе

08.01.2017 11:38 — Разное | Tut.by  
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Четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе сегодня завершится женской гонкой с массовым стартом. В ней выступит одна белорусская биатлонистка — Надежда Скардино, которая стартует под номером 24, сообщает белорусская федерация биатлона.


Фото: Денис Костюченко

Напомним, Скардино пропустила все гонки этого этапа из-за простуды. Масс-старт начнется в 16.40 по белорусскому времени. SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн гонки.

На этапе в Оберхофе после долгой паузы вернулась в строй Дарья Домрачева, которая в спринте финишировала на 37-м месте, допустив два промаха (1+1) на огневых рубежах.

Затем в гонке преследования Домрачева заняла 34-е место, допустив по 2 промаха на трех рубежах из четырех.

В масс-старте трехкратная олимпийская чемпионка принимать участие не будет.

 
 
Ссылка на источник 49
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Напомним, Скардино пропустила все гонки этого этапа из-за болезни.

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