Чтобы минчане чувствовали атмосферу праздника, палатки с едой, напитками, бенгальскими огнями и сувенирами работали на Октябрьской площади с утра до вечера и в пик арктических морозов — на Рождество. AFISHA.TUT.BY прогулялась вечером по ярмарке и выслушала продавцов государственных и частных точек, которые рассказали, как целый день работают на холоде.





Назвать Октябрьскую площадь популярной в субботний вечер нельзя. Хоть людей вокруг елки временами собиралось по пару десятков, они не задерживались здесь больше пяти-десяти минут: фотографировались, зажигали бенгальские огни, выпивали стаканчик глинтвейна — и спешили по делам. То ли дело продавцы ярмарки, весь рабочий день которых проходит под открытым небом.

Виктория, продавец из палатки ЧУП «Зимнее волшебство»: «Когда совсем холодно, начальство привозит валенки»





— На смене я с десяти утра. Вообще, работаю уже шестой год, два года назад стояла на Немиге в домиках, и уже второй год здесь. Я привыкшая, закаленная. Эта зима так вообще сказка. Пару дней холодных переждать — и все. Сейчас холодно, но не смертельно. Да и начальство заботится: привезли теплые вещи, покрывало. В сильные морозы разрешают пораньше закрываться — в такую погоду и людей особо нет.

Когда была нормальная температура — стояли очереди, мы даже раздевались, когда было жарко. У меня есть подмена: если устаю, прошу, мне помогает девочка. Но я почти не устаю. Пунктов обогрева у нас нет, но можно закрыться на время, сходить в магазин.

В первую очередь мерзнут ноги — поэтому покупаем качественную обувь. У меня вот, к примеру, немецкие «дутики» — они хорошо держат тепло. А когда совсем холодно, начальство привозит валенки. Сейчас на мне колготки, зимние леггинсы, джинсы и «дутые» штаны. Да, четыре слоя. То же и с верхом: гольф, кофта с воротником и две куртки. А вот обогревателя у меня нет — не разрешают по технике безопасности.

Светлана и Дина, продавцы из палатки универмага «Беларусь»: «Мы работаем до последнего — до десяти вечера»





— Мы согреваемся хорошим, праздничным настроением. Мы энтузиастки, уже привыкли к холодам, да и праздник сегодня. В домике теплее, чем на улице — ветра нет, и есть обогреватель. Начальство разрешает, заботится о нас. На нас всего курточка и кофточка (демонстрируют). И ничего, тепло. Уже шесть лет здесь зимой работаем. Прошлая зима, к примеру, была более снежная, чем эта. А сильные холода каждый год есть. Раньше до минус тридцати доходило, а сейчас такая температура только ночью — но ночью же мы не работаем (смеются).

Людей только в последние дни гораздо меньше, испугались мороза. А как морозы пропадут — и люди будут. Хотя и сейчас молодежь гуляет, что-то покупает. Мы работаем до последнего — до десяти вечера. Если нужно отлучиться — то по очереди, но палатку не закрываем.

Юлия, продавец из палатки ОАО «Азарэнне»: «В следующем году в такие морозы работать не соглашусь»





— Последние три дня очень холодно, ноги задубевают. Но ничего не сделаешь. Двигаемся, как можем, чай пьем. Одеваемся как положено: две куртки, жилетка, свитер, двое штанов. Но главное — утеплить ноги. Если ноги замерзли — все. Прихожу на работу к десяти, первые два часа еще более-менее, а потом уже хорошо ощущается мороз. Какие-никакие обогреватели у нас есть, без них было бы невыносимо стоять.

Пожалели бы нас немножко, можно было до восьми вечера сделать ярмарку сегодня, на праздник. Вчера и позавчера до полвосьмого работали в связи с погодными условиями. А на Рождество решили, наверное, что покупатели будут.





В холодильнике сегодня к вечеру все замерзло: вода, минералка. Посмотрите (указывает на замерзшие бутылки «Минской-4») и шампанское замерзло. Один только напиток (улыбается) — коньяк — не замерз. Покупатели хорошо берут горяченькое — глинтвейн, чай, кофе. Иногда покупают и переливают в свои термосы — и идут дальше гулять.

В следующем году в сильный мороз работать не соглашусь. Если бы погода была такой, как до нового года — одно дело. А такая, как сегодня, — это очень холодно.

Наталья и Татьяна, продавцы из палатки ЦУМа: «Руки мерзнут, только когда долго деньги считаешь»





— На парковке рядом целый день стоит машина — можно ходить туда греться, но она нам не нужна. И тут тепло, правда, у нас хороший обогреватель. Хотите, потрогайте (протягивает теплую руку). Вот, сами убедились. Руки мерзнут, только когда долго деньги считаешь (смеются). Нас еще горячим питанием обеспечивают, так что все в порядке.

Как девочки в других палатках работают, не знаем. Мерзнут. Нам же и одежду, и валенки — все выдали перед тем, как отправить сюда. Не хватает только покупателей, чтобы было ради кого стоять. Сегодня больше людей, чем вчера, но меньше, чем перед Новым годом. Но после Рождества, по опыту прошлого года, выручки меньше становится.

У ЦУМа здесь две палатки: с продовольственными и непродовольственными товарами. В нашей работает четыре человека: один на выходном, двое здесь, еще один на подмене. В неделю выходим пять раз по восемь часов — как и обычный рабочий день. Мы в первые дни переживали, что будет холодно (работаем первый год), а когда поняли, что тепло, стало даже интересно. Но если бы мерзли как соседние домики — удовольствия было бы мало.





Компания минчан и гости из Латвии: «Главное — хорошо одеться, да и глинтвейн согревает»

— Мы стоим на площади уже минут 15 — пока держимся. Глинтвейн пьем, вкусный, согревает. У нас еще пешая экскурсия по городу, должны часик, как минимум, выстоять. Мороз не помеха — главное тепло одеться, и будет хорошо. Фотки сделали, видео для истории сняли — план минимум выполнили. Людей немного сегодня, да и что тут делать в такие морозы? У вас нисколько не скромнее, чем у нас. Очень красиво, а как проехались по ночному Минску на машине — шикарно.





Рождественская ярмарка на Октябрьской площади будет работать до 15 января — если период ее работы, как и в прошлом году, не продлят. Время работы: с 10.00 до 22.00.