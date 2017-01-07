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Астрономы предсказали столкновение двух звезд, которое будет видно невооруженным глазом

08.01.2017 11:50 — Разное | Tut.by  
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Американские астрономы заявили о предполагаемом столкновении двух звезд, вспышку от которого люди увидят примерно в 2022 году. Статья с результатами исследования была принята к публикации в The Astrophysical Journal, с препринтом можно ознакомиться на сайте Колледжа Кальвина, перевод приводит сайт «Индикатор».


Фото: NASA / indicator.ru

Исследователи обратили внимание на двойную звезду KIC9832227 в 2013 году. Использовав данные наблюдений за последние 15 лет и новые данные, полученные с помощью телескопа Kepler, ученые установили, что период колебаний яркости системы сокращается. Похожее явление наблюдалось в 2008 году перед взрывом новой. «Существует один шанс на миллион, что можно предсказать взрыв. Этого раньше не делали», — заметил один из авторов работы, профессор Колледжа Кальвина Лоуренс Молнар.

Астрономы провели несколько исследований, чтобы исключить другие объяснения наблюдаемого явления. Они также установили, что скорость, с которой сокращается период колебаний яркости, совпадает с их расчетами.

«Самое важное сейчас — это принять нашу гипотезу всерьез и использовать ближайшие несколько лет для усиленного изучения этих звезд, чтобы, когда столкновение произойдет, мы знали, что за этим последует», — подчеркнул Молнар.

По мнению авторов исследования, взрыв будет достаточно ярким, чтобы его можно было наблюдать невооруженным глазом, однако в городах для этого все же может потребоваться бинокль.

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Американские ученые заявили о предполагаемом столкновении двух звезд, вспышку от которого люди увидят примерно в 2022 году.

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