﻿ Видео с мужчиной, избившим ковер, стало интернет-хитом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Видео с мужчиной, избившим ковер, стало интернет-хитом

08.01.2017 12:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Неизвестный мужчина вместо того, чтобы выбить ковер, схватился с ним врукопашную. Запись поединка появилась на YouTube.


Изображение: Vitaliya Piliuhina / youtube.com

На видео мужчина яростно бьет ковер ногами и перебрасывает его через себя. На земле по несколько раз оказываются оба участника «драки». Схватка сопровождается напряженной музыкой.

Ролик на YouTube опубликовала минчанка Виталия Пилюхина. «Когда твой худший враг — это ковер. Или как у меня за окном велись боевые действия», — написала она в своем Instagram, сопроводив запись хештегом «Минск».

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

За два дня видео на YouTube посмотрели почти 400 тысяч раз, запись попала в раздел «Набирающие популярность». «В этом ролике смысла, экшена, напряжения и сюжетных поворотов больше, чем во всех голливудских фильмах вместе взятых за последние лет пять», — пошутил кто-то из пользователей в комментариях.

Читайте также:

Минчанин тайно переночевал в батутном центре и стал звездой YouTube

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестный мужчина вместо того, чтобы выбить ковер, схватился с ним врукопашную.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Астрономы предсказали столкновение двух звезд, которое будет видно невооруженным глазом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика