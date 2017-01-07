МИНСК, 8 янв — Sputnik. Гидрометеоцентр распространил оперативное предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении на 9 января 2017 года, сообщили синоптики.

Минувшей ночью на большей территории Беларуси температурный столбик опустилось ниже 26 градусов, в отдельных районах зафиксировано минус 30.

"В ночные часы 9 января по северо-востоку республики воздух охладится до мину 25-29 градусов", — сообщили Sputnik в воскресенье в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По словам синоптиков, днем в воскресенье аномально холодная погода сохраниться — будет 12-19 мороза в западных и южных областях, а по северу — минус 20-24. "Это соответствует оранжевому уровню опасности", — уточнили в Гидромете.

Арктический холод стал причиной ряда аварий, увеличения числа пожаров и холодовых травм.