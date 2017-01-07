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Синоптики вынесли новое предупреждение: этой ночью до минус 29
08.01.2017 12:47 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв — Sputnik. Гидрометеоцентр распространил оперативное предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении на 9 января 2017 года, сообщили синоптики.
Минувшей ночью на большей территории Беларуси температурный столбик опустилось ниже 26 градусов, в отдельных районах зафиксировано минус 30.
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"В ночные часы 9 января по северо-востоку республики воздух охладится до мину 25-29 градусов", — сообщили Sputnik в воскресенье в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По словам синоптиков, днем в воскресенье аномально холодная погода сохраниться — будет 12-19 мороза в западных и южных областях, а по северу — минус 20-24. "Это соответствует оранжевому уровню опасности", — уточнили в Гидромете.
Арктический холод стал причиной ряда аварий, увеличения числа пожаров и холодовых травм.
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Оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов объявлен в Беларуси на 8 и 9 января.
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