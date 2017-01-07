Вот мы и встретили Новый 2017 год. Все знают традицию: «Как встретишь новый год, так его и проведешь». А встретили его большинство белорусов весело и сытно. И не всегда это были полезные продукты.

Как же теперь вернуться в форму после очень вкусного застолья? А то и начать новый этап в жизни? В этом вам помогут советы специалиста Global Fitness .



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Во-первых, необходимо вернуться в нормальный пищевой режим, который был до нового года.

Как это сделать?

Первое что не стоит делать — это резко возвращаться к вашей диете. Это большой стресс для организма. Необходимо плавно возвращать те продукты, которые были у вас изначально. Отведите себе на это 7 дней. И каждый день возвращайте по одному приему пищи из вашей диеты.

К концу недели вы полностью и без большого стресса для организма вернетесь в прежний режим. А чтобы было легче переходить от неправильной пищи к правильной, можете делать себе каждый день вот такой полезный овощной салат.

Ингредиенты:

1) Морковь — 1 штука.

2) Йогурт натуральный — 100 грамм.

3) Яблоко — 1 штука.

4) Корень сельдерея — ½ стебля.

5) Лимонный сок — 2 ст. л.

6) Петрушка — по вкусу.

7) Горчица — 1 ч. л.

8) Соевый соус — 2 ч. л.

Приготовление:

В комбайне натереть морковь, корень сельдерея, красное яблоко, полить лимонным соком, добавить мелко порезанной петрушки. Заправить 100 граммами натурального йогурта, 1 чайную ложку горчицы, 2 чайные ложки соевого соуса. Перемешать.

И для тех, кто не особо любит салаты, есть решение: очень вкусный и полезный смузи.



Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1) Огурец — 1 штука.

2) Яблоко — 1 штука.

3) Шпинат — 50 грамм.

4) Натуральный йогурт — 100 грамм.

Приготовление:

Смешайте нарезанные на небольшие ломтики огурец и яблоко. Добавьте шпинат и измельчите в блендере. Затем добавьте к измельченным ингредиентам натуральный йогурт и еще раз взбейте.

Во-вторых, необходимо возвращаться в тренировочный режим.

Не стоит сразу с головой бросаться в тренировки. После тяжелого застолья, лучше всего дать себе неделю отдыха. Организму необходимо время чтобы оправиться от большого количества вредной еды. Через неделю можно идти на тренировки.

Но и тут не стоит спешить. Начните с небольших нагрузок и постепенно повышайте в течении недели. Все-таки организм отвык от нагрузок за неделю: после отдыха тренировка проходит на ура, но на следующий день приходит осознание, что переборщили. И каждое движение дается с трудом. Так что тут главное не спешить: «Поспешишь, людей насмешишь».

И в-третьих, нормализуйте водный баланс вашего организма.

Так как мы с вами не только неправильно ели, но и неправильные напитки пили, сейчас с вашим организмом происходит катастрофа. Водно-солевой баланс нарушен. Отеки по утрам. Лишняя жидкость в организме, которая пользы не приносит. А наоборот, дает дополнительную нагрузку на сердце. Поэтому необходимо употреблять как можно больше чистой питьевой воды.

Это способствует не только нормализации водно-солевого баланса, но и помогает более быстрому выводу из организма вредных веществ.

Так же в этой ситуации очень хорошо помогает вот такой напиток.

Ингредиенты:

1) Вода чистая — 2 литра.

2) Сок одного лимона.

3) Мед натуральный — 1−2 столовые ложки.

4) Листики мяты.

5) Имбирь — 10−15 грамм.

Приготовление:

В воду добавить сок лимона. Размешать. Затем 2 ложки меда, листики мяты и все хорошо перемешать. В конце добавить имбирь. Дать настояться 1−2 часа. Все. Напиток готов. Можно пить в течении дня.

Очень простые и полезные советы. Если их придерживаться, то вам будет гораздо легче переносить все тяготы застолья.



Автор — Артем Марковский. Инструктор-методист тренажерного зала Global Fitness. Автор системы питания под названием «5+1+1», а также методики тренировок SEP-1. Мастер спорта Беларуси. Чемпион страны по бодибилдингу среди юниоров 2009 года. Призер Кубка Беларуси по бодибилдингу 2010 года во взрослой категории.