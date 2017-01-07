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Платья из мохера, шапки с оленями: зима от белорусских дизайнеров
08.01.2017 13:12 — Разное | Sputnik Беларусь
Сильными морозами не запугать того белоруса, кто знает, где выбрать подходящий наряд. Корреспондент Sputnik Елена Васильева исследовала творчество белорусских дизайнеров и предлагает вам самую теплую подборку для настоящих морозов.
© Sputnik / Елена Васильева
Свитер: с медведями и цветными рукавами
Шерстяные свитера пользуются спросом. Масс-маркет хоть и предлагает интересные модели, но вот тепла акриловый свитер не гарантирует. Так что можно раскошелиться и купить дорогой, но теплый дизайнерский свитер. А если не хотите тратить много денег, поищите в государственных магазинах: там есть шерстяные свитера втрое дешевле и с теми же оленями.
Бренд: limitedminsk
Цена: 140 рублей
Бренд: TaYa
Цена: 190-220 рублей
Шапочки: цветные, с брошками и просто теплые
Шапки в моде — и чем сильнее холода, тем благосклоннее к ним мода. Белорусские дизайнеры предлагают теплые шапочки из пряжи разных цветов. А некоторые — с очаровательными тематическими брошками.
Бренд: merinowool
Цена: 70 рублей
Бренд: tri_ses_tri
Цена: 40 рублей
Платья: мохеровые, но изящные
Дизайнеры демонстрируют: даже теплая вещь может быть женственной.
Бренд: Ton-in-ton
Цена: 450 рублей
Бренд: The young clothes
Цена: 87 рублей
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