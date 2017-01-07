Сильными морозами не запугать того белоруса, кто знает, где выбрать подходящий наряд. Корреспондент Sputnik Елена Васильева исследовала творчество белорусских дизайнеров и предлагает вам самую теплую подборку для настоящих морозов.



© Sputnik / Елена Васильева Минчане что, в метро живут? Что белорусы покупают с приходом холодов

Свитер: с медведями и цветными рукавами

Шерстяные свитера пользуются спросом. Масс-маркет хоть и предлагает интересные модели, но вот тепла акриловый свитер не гарантирует. Так что можно раскошелиться и купить дорогой, но теплый дизайнерский свитер. А если не хотите тратить много денег, поищите в государственных магазинах: там есть шерстяные свитера втрое дешевле и с теми же оленями.

Бренд: limitedminsk

Цена: 140 рублей

Фото опубликовано LIMITEDMINSK (@limitedminsk.official) Янв 4 2017 в 3:02 PST

Бренд: TaYa

Цена: 190-220 рублей

Фото опубликовано TaYa by Tanya&Yana (@tayafashionby) Янв 4 2017 в 4:07 PST

Шапочки: цветные, с брошками и просто теплые

Шапки в моде — и чем сильнее холода, тем благосклоннее к ним мода. Белорусские дизайнеры предлагают теплые шапочки из пряжи разных цветов. А некоторые — с очаровательными тематическими брошками.

Бренд: merinowool

Цена: 70 рублей

Фото опубликовано ВЯЗАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ТОЛСТАЯ ПРЯЖА (@merinowool.by) Дек 25 2016 в 2:29 PST

Бренд: tri_ses_tri

Цена: 40 рублей

Фото опубликовано @tri_ses_tri Дек 3 2016 в 3:36 PST

Платья: мохеровые, но изящные

Дизайнеры демонстрируют: даже теплая вещь может быть женственной.

Бренд: Ton-in-ton

Цена: 450 рублей

Фото опубликовано TON-IN-TON Ольга Новик (@toninton.official) Дек 21 2016 в 10:07 PST

Бренд: The young clothes

Цена: 87 рублей