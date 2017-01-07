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Платья из мохера, шапки с оленями: зима от белорусских дизайнеров

08.01.2017 13:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сильными морозами не запугать того белоруса, кто знает, где выбрать подходящий наряд. Корреспондент Sputnik Елена Васильева исследовала творчество белорусских дизайнеров и предлагает вам самую теплую подборку для настоящих морозов.

Платья из мохера, шапки с оленями: зима от белорусских дизайнеров
© Sputnik / Елена Васильева
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Свитер: с медведями и цветными рукавами

Шерстяные свитера пользуются спросом. Масс-маркет хоть и предлагает интересные модели, но вот тепла акриловый свитер не гарантирует. Так что можно раскошелиться и купить дорогой, но теплый дизайнерский свитер. А если не хотите тратить много денег, поищите в государственных магазинах: там есть шерстяные свитера втрое дешевле и с теми же оленями.

Бренд: limitedminsk

Цена: 140 рублей

Бренд: TaYa

Цена: 190-220 рублей

Шапочки: цветные, с брошками и просто теплые

Шапки в моде — и чем сильнее холода, тем благосклоннее к ним мода. Белорусские дизайнеры предлагают теплые шапочки из пряжи разных цветов. А некоторые — с очаровательными тематическими брошками.

Бренд: merinowool

Цена: 70 рублей

Бренд: tri_ses_tri

Цена: 40 рублей

Платья: мохеровые, но изящные

Дизайнеры демонстрируют: даже теплая вещь может быть женственной.

Бренд: Ton-in-ton

Цена: 450 рублей

Бренд: The young clothes

Цена: 87 рублей

Фото опубликовано Clothes #made_in_belarus

 
 
Ссылка на источник 38
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Чтобы радоваться наступившим морозам, а не прятаться в офисах и домах с кружкой горячего какао, нужно правильно одеваться. Как оставаться в мороз стильным, но не...

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