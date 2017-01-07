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Вышлв белорусская версия Pokémon Go

08.01.2017 13:23 — Разное | Tut.by  
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Минская студия MintFrogs выпустила игру League Of Arosaurs. Мобильное приложение доступно в App Store для пользователей из Беларуси.


Изображение: vk.com/mintfrogs

Игра использует технологию дополненной реальности. С помощью камеры приложение «вписывает» фантастических монстров — арозавров — в реальные интерьеры.

Монстры могут сражаться между собой, используя карты навыков и заклинаний. Карты предлагается собирать, перемещаясь по реальным локациям в режиме дополненной реальности.

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Еще на этапе выхода трейлера пользователи отметили сходство League of Arosaurs с такими играми как Clash Royale и Pokémon Go.

«Сможет ли League of Arosaurs достичь такого же успеха? Думаю, такого же — вряд ли, но есть все шансы на то, что игра займет хорошее место на рынке, — рассуждает основатель и генеральный директор студии Матвей Федоренчик. — От себя скажу, что реализация у нас местами даже лучше, хотя их бюджеты и наши разнятся в несколько десятков раз.

Глубина игры у нас будет большей. У покемонов была проблема: тот, кто собрал всех покемонов (а были те, кто это сделал уже за месяц), уходили, потому что делать в игре уже было нечего.

Процесс разработки League of Arosaurs начался до релиза покемонов, тогда еще никто не мог и представить что покемоны взорвут весь мир. Мы их не копировали после их успеха, а делали параллельно".

Дата релиза игры для Android-устройств пока неизвестна. По планам создателей, это произойдет в течением одного-двух месяцев.

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С помощью камеры приложение "вписывает" фантастических монстров - арозавров - в реальные интерьеры.

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