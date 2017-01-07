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В областных центрах Беларуси мороз не побил рекорды

08.01.2017 13:26 — Разное | Ежедневник  
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В областных центрах Беларуси мороз не побил рекорды

Ночь на 8 января стала самой холодной в нынешнем зимнем сезоне. На севере страны температура упала ниже 34-градусной отметки.

В Езерище (Витебская область) минимальная температура составила 34,4 градуса мороза — новый рекорд ночи для этого населенного пункта. Прежний, зафиксированный 8 января 1987 года, равнялся 32,3 градуса. На втором месте в списке самых холодных мест оказался Березинский заповедник (33,2 градуса ниже нуля; архивных сравнительных данных нет), пишут Naviny.by.

В Полоцке и Верхнедвинске (также Витебская область), где воздух охладился соответственно до 31,5 и 30,2 градуса, пали температурные рекорды 49-летней давности (30,5 и 29,7 градуса 8 января 1968 года).

Во всех областных центрах и столице рекорды устояли. Холоднее всего было в Витебске (30,1 градуса мороза), Могилеве (26,6) и Минске (24,9), теплее всего — в Гродно (16,7), Гомеле (19,3) и Бресте (20,8).

В ночь на 9 января сильные морозы (до 29 градусов) еще сохранятся на северо-востоке.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Ночь на 8 января стала самой холодной в нынешнем зимнем сезоне. На севере страны температура упала ниже 34-градусной отметки.

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