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Видео, где минчанин проводит спарринг с ковром, рвет интернет
08.01.2017 13:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Видеоролик о том, как минчанин вынес выбивать ковер и решил продемонстрировать свое мастерство в единоборствах, набирает просмотры в интернете.
Минчанка сняла соседа во время спарринга с ковром, назвала ролик "Когда твой худший враг — это ковер" и выложила в интернет. Ролик уже набрал более 400 тысяч просмотров.
Кроме просмотров, ролик набирает и многочисленные комментарии. "Сюжетных поворотов больше, чем во всех голливудских фильмах вместе взятых за последние лет пять", — пошутил кто-то из пользователей в комментариях.
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Минчанка сняла видео, как сосед отрабатывает приемы единоборств на свернутом ковре, который вынес чистить во двор дома, и выложила в интернет.
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