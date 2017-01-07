﻿ Видео, где минчанин проводит спарринг с ковром, рвет интернет. 21.by
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Видео, где минчанин проводит спарринг с ковром, рвет интернет

08.01.2017 13:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Видеоролик о том, как минчанин вынес выбивать ковер и решил продемонстрировать свое мастерство в единоборствах, набирает просмотры в интернете.   

Минчанка сняла соседа во время спарринга с ковром, назвала ролик "Когда твой худший враг — это ковер" и выложила в интернет. Ролик уже набрал более 400 тысяч просмотров. 

Кроме просмотров, ролик набирает и многочисленные комментарии. "Сюжетных поворотов больше, чем во всех голливудских фильмах вместе взятых за последние лет пять", — пошутил кто-то из пользователей в комментариях.

 
 
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Минчанка сняла видео, как сосед отрабатывает приемы единоборств на свернутом ковре, который вынес чистить во двор дома, и выложила в интернет.

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