Видеоролик о том, как минчанин вынес выбивать ковер и решил продемонстрировать свое мастерство в единоборствах, набирает просмотры в интернете.

Минчанка сняла соседа во время спарринга с ковром, назвала ролик "Когда твой худший враг — это ковер" и выложила в интернет. Ролик уже набрал более 400 тысяч просмотров.

Кроме просмотров, ролик набирает и многочисленные комментарии. "Сюжетных поворотов больше, чем во всех голливудских фильмах вместе взятых за последние лет пять", — пошутил кто-то из пользователей в комментариях.