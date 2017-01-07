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Симон Шемпп выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Немецкий биатлонист Симон Шемпп, совершив 1 (0+0+1+0) промах, выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в Оберхофе.
В финишном спурте Шемпп опередил своего соотечественника Эрика Лессера (0+0+0+1) и француза Мартена Фуркада (0+0+2+0).
Белорусы в масс-старте участия не принимали.
После четырех этапов Фуркад продолжает уверенно возглавлять общий зачет Кубка мира.
Следующий этап Кубка пройдет с 11 по 15 января в Рупольдинге. Лучшие биатлонисты будут определены в эстафете, спринте и преследовании.
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Немецкий биатлонист Симон Шемпп, совершив 1 (0+0+1+0) промах, выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в Оберхофе.
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