﻿ Симон Шемпп выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. 21.by
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Симон Шемпп выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

08.01.2017 15:17 — Разное | Tut.by  
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Немецкий биатлонист Симон Шемпп, совершив 1 (0+0+1+0) промах, выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в Оберхофе.


Фото: biathlonworld.com

В финишном спурте Шемпп опередил своего соотечественника Эрика Лессера (0+0+0+1) и француза Мартена Фуркада (0+0+2+0).

Белорусы в масс-старте участия не принимали.

После четырех этапов Фуркад продолжает уверенно возглавлять общий зачет Кубка мира.

Следующий этап Кубка пройдет с 11 по 15 января в Рупольдинге. Лучшие биатлонисты будут определены в эстафете, спринте и преследовании.

 
 
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Немецкий биатлонист Симон Шемпп, совершив 1 (0+0+1+0) промах, выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в Оберхофе.

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