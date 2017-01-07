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Олимпийская чемпионка Рио сыграла свадьбу с подругой по команде

08.01.2017 15:38 — Разное | Tut.by  
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Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в беге на 800 м Кастер Семеня из ЮАР оформила брачные отношения со своей подругой по команде Виолет Расебойи.


Фото: instagram.com/castersemenya800m

Свадебная церемония прошла 7 января в столице ЮАР Претории. В этот же день Кастер Семеня отметила свой 26-й день рождения.


Фото: twitter.com/SeaphesihleR


Спортсменки обручились еще в мае 2014 года. В ходе помолвки родственники Кастер достигли с семьей Расебойи соглашения по сумме выкупа за невесту (около 2000 долларов). После выплаты этих денег Виолет стала официальной невестой.

В декабре 2015 года пара провела традиционную церемонию в Лимпопо.


Фото: instagram.com/castersemenya800m

В 2009 году во время чемпионата мира в Берлине Кастер Семеня оказалась в центре скандала и под напором общественности, усомнившейся в ее половой принадлежности, вынуждена была сдавать сложные медицинские тесты. К тому же в организме бегуньи было выявлено значительное превышение уровня мужского гормона тестостерона.

Летом 2010 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила ей вновь принимать участие в соревнованиях среди женщин, однако настояла на медикаментозной коррекции уровня тестостерона. В итоге результаты спортсменки заметно упали.

Но в 2015 году Спортивный арбитражный суд по иску другой спортсменки, Дьюти Чанд, испытывавшей схожие проблемы, постановил, что требование IAAF незаконно.

Вскоре Кастер Семеня вернулась на пьедесталы топ-турниров, и за явным преимуществом выиграла Олиимпиаду-2016, где выступала и чемпионка мира-2015 белоруска Марина Арзамасова, занявшая в финале 7-е место.


Тройка призеров финального забега на 800 метров: бурундийка Франсин Нийонсаба, Маргарет Няйера Вамбуи из Кении, южноафриканка Кастер Семеня (крайняя справа). Фото с сайта pressball.by

Южноафриканка Кастер Семеня утешала белорусскую бегунью Марину Арзамасову после финиша в решающем забеге на дистанции 800 метров в Рио-де-Жанейро, в котором белоруска оказалась седьмой. Фото: Reuters via TUT.BY
 
 
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Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в беге на 800 м Кастер Семеня из ЮАР оформила брачные отношения со своей подругой по команде Виолет Расебойи.

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