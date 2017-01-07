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Олимпийская чемпионка Рио сыграла свадьбу с подругой по команде
Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в беге на 800 м Кастер Семеня из ЮАР оформила брачные отношения со своей подругой по команде Виолет Расебойи.
Свадебная церемония прошла 7 января в столице ЮАР Претории. В этот же день Кастер Семеня отметила свой 26-й день рождения.
Спортсменки обручились еще в мае 2014 года. В ходе помолвки родственники Кастер достигли с семьей Расебойи соглашения по сумме выкупа за невесту (около 2000 долларов). После выплаты этих денег Виолет стала официальной невестой.
В декабре 2015 года пара провела традиционную церемонию в Лимпопо.
В 2009 году во время чемпионата мира в Берлине Кастер Семеня оказалась в центре скандала и под напором общественности, усомнившейся в ее половой принадлежности, вынуждена была сдавать сложные медицинские тесты. К тому же в организме бегуньи было выявлено значительное превышение уровня мужского гормона тестостерона.
Летом 2010 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила ей вновь принимать участие в соревнованиях среди женщин, однако настояла на медикаментозной коррекции уровня тестостерона. В итоге результаты спортсменки заметно упали.
Но в 2015 году Спортивный арбитражный суд по иску другой спортсменки, Дьюти Чанд, испытывавшей схожие проблемы, постановил, что требование IAAF незаконно.
Вскоре Кастер Семеня вернулась на пьедесталы топ-турниров, и за явным преимуществом
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Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в беге на 800 м Кастер Семеня из ЮАР оформила брачные отношения со своей подругой по команде Виолет Расебойи.
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