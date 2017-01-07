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Как команда Лукашенко выиграла Рождественский турнир в 10-й раз

08.01.2017 16:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Очередной победой белорусской хоккейной дружины Александра Лукашенко закончился Рождественский турнир, который многие считают негласным чемпионатом мира среди любителей. Это уже 10 победа белорусов в истории этих соревнований. Команда России праздновала успех трижды. Наш специальный корреспондент Максим Костьян поделился с радиослушателями Sputnik Беларусь главными итогами прошедшего турнира.

"В финале была повержена команда Финляндии со счетом 7:3, которая второй год подряд оспаривает в борьбе с белорусами право быть сильнейшей. В этом году команда президента буквально не оставила камня на камне на притязаниях финнов. Кубок еще год пробудет на родине турнира", — отметил Костьян. 

Большое внимание традиционно вызывает игра самого президента. Пять шайб в этом сезоне, в отличии от двух в прошлом, но в 16-м было больше результативных пасов. Комментируя свою игру в прошлом сезоне, Лукашенко признался, что играл тогда под уколами из-за полученной травмы.

Если говорить о лучших игроках турнира, то в топе значатся сразу два белоруса: директор "Раубич" Андрей Асташкевич и тренер "Юности" Александр Макрицкий.

"Рождественский турнир носит развлекательный характер, а что еще важнее, социальный и культурный, так как ему сопутствует много социально значимых мероприятий", — подытожил Костьян.

Аудиоверсию комментария слушайте на радио Sputnik Беларусь.    

 
 
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Специальный корреспондент Sputnik Беларусь Максим Костьян подвел итоги Рождественского хоккейного турнира.

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