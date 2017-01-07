Рождественским вечером, около 21.00, житель Кожан-Городка на переезде в деревне Любань Лунинецкого района проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в дизель-поезд, следовавший из Микашевичей в Лунинец.





— Водитель, 50-летний житель Кожан-Городка, не пострадал. Его задержала бригада дизель-поезда до прибытия подразделения ГАИ, — сообщил Медиа-Полесью старший инспектор ГАИ ДПС Сергей Антонович. — Виновник аварии оказал сопротивление милиции и повредил служебный автомобиль госавтоинспекции.

Его доставили в Лунинецкую райбольницу, откуда направили в Брестскую областную психиатрическую больницу.

Из-за ДТП дизель-поезд прибыл в Лунинец на час позже. По этой же причине на полчаса опоздал и пассажирский поезд № 609 Гомель-Гродно.