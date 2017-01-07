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Скардино участвует в масс-старте. Мультимедийный онлайн TUT!
Этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершится женской гонкой с массовым стартом на 12,5 км.
Единственной представительницей Беларуси сегодня будет Надежда Скардино, которая стартует под номером 22.
Напомним, что Надежда пропустила две первых гонки этапа из-за болезни.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.
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Этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершится женской гонкой с массовым стартом на 12,5 км.
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