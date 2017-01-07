Культура славянских народов всегда была основана на гармонии с окружающей природой и животными, каждое животное было наделено определенной силой, способностями и знаниями, которые отражались в народных сказках, песнях и обрядах.

Астрологический цикл в Славянском календаре существенно отличается от Восточного — он продолжается не 12, а 16 лет и начинается год с 21 марта — со дня весеннего равноденствия, поскольку в славянской культуре праздновали окончание холодной зимы и пробуждение всего живого.

2017 год придет к нам под знаменем Крадущегося Лиса и обещает быть удачливым, финансово выгодным, но при этом интригующим и изменчивым. Год Крадущегося лиса наступит 21 марта 2017 года. Встречать Новое Лето можно также, как его встречали славяне: за праздничным столом со своими родными и близкими, подарками, песнями и хороводами.

Кто вы на самом деле?

Темный Сох (Лось) 1912 1928 1944 1960 1976 1992 2008

Жалящий Шершень 1913 1929 1945 1960 1977 1993 2009

Притаившийся Лют (Волк) 1914 1930 1946 1962 1978 1994 2010

Огненная Векша (Белка) 1915 1931 1947 1963 1979 1995 2011

Жемчужная Щука 1916 1932 1948 1964 1980 1996 2012

Бородатая Жаба 1917 1933 1949 1965 1981 1997 2013

Дикий Вепрь (Кабан) 1918 1934 1950 1966 1982 1998 2014

Белый Филин 1919 1935 1951 1967 1983 1999 2015

Шипящий Уж 1920 1936 1952 1968 1984 2000 2016

Крадущийся Лис 1921 1937 1953 1969 1985 2001 2017

Свернувшийся Ёж 1922 1938 1954 1970 1986 2002 2018

Парящий Орел 1923 1939 1955 1971 1987 2003 2019

Прядущий Мизгирь (Паук) 1924 1940 1956 1972 1988 2004 2020

Кричащий Петух 1925 1941 1957 1973 1989 2005 2021

Златорогий Тур (Бык) 1926 1942 1958 1974 1990 2006 2022

Огнегривый Конь 1927 1943 1959 1975 1991 2007 2023

О характере каждого тотемного животного и предсказаниях Славянского календаря на 2017 год слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.