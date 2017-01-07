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Команда Лукашенко в 10 раз стала победителем Рождественского хоккейного турнира

08.01.2017 17:02 — Разное | Ежедневник  
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Команда Лукашенко в 10 раз стала победителем Рождественского хоккейного турнира

Фото: president.gov.by

Хоккейная команда Александра Лукашенко в десятый раз выиграла Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси.

В финале на "Чижовка-Арене" хозяева площадки обыграли хоккеистов Финляндии со счетом 7:3 (2:0, 3:1, 2:2). Таким образом финны заняли второе место. А команда Объединенных Арабских Эмиратов разместилась на третьем месте. 

Лучшим вратарем турнира назван Александр Петров (ОАЭ), защитником - Александр Макрицкий (Беларусь), нападающим - Андрей Асташевич (Беларусь), лучшим бомбардиром - финский нападающий Тони Макиахо.

Команда Беларуси в десятый раз стала победителем Рождественского турнира. Трижды турнир выигрывала команда России.

 
 
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Хоккейная команда Александра Лукашенко в десятый раз выиграла Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси.

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