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Полиция Израиля о событиях в Иерусалиме: это очень тяжелый теракт

08.01.2017 17:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Теракт в Иерусалиме унес жизни 4 человек, число пострадавших — 15, один из них в критическом состоянии. Преступление совершил водитель грузовика, который въехал в группу пешеходов, преступник — житель Восточного Иерусалима — ликвидирован. Генеральный инспектор полиции Израиля Рони Альшейх прокомментировал обстоятельства трагедии и обозначил главного виновника.

Полиция Израиля о событиях в Иерусалиме: это очень тяжелый теракт
© REUTERS Ronen Zvulun TEMPLATE OUT
Теракт в Иерусалиме: четыре человека погибли, еще 15 пострадали

"Это очень тяжелый теракт, четверо убитых. Это транспортный теракт, которых давно не было в Иерусалиме. Приехал житель восточной части города с желтыми израильскими номерами, свободно перемещавшийся по городу", — заявил Альшейх.

"Житель восточного Иерусалима очень быстро распознал свою цель и нанес по ней удар, но военные, которые находились в этом месте, тоже быстро сориентировались и террорист был нейтрализован. Как и во всяком теракте нам необходимо выяснить, кто стоял за этим преступлением", — отметил генеральный инспектор.

Аудиозапись комментария слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Генеральный инспектор полиции Израиля Рони Альшейх комментирует обстоятельства трагедии в Иерусалиме и рассказывает о преступнике.

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