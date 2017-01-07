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Полиция Израиля о событиях в Иерусалиме: это очень тяжелый теракт
08.01.2017 17:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Теракт в Иерусалиме унес жизни 4 человек, число пострадавших — 15, один из них в критическом состоянии. Преступление совершил водитель грузовика, который въехал в группу пешеходов, преступник — житель Восточного Иерусалима — ликвидирован. Генеральный инспектор полиции Израиля Рони Альшейх прокомментировал обстоятельства трагедии и обозначил главного виновника.
© REUTERS Ronen Zvulun TEMPLATE OUT
"Это очень тяжелый теракт, четверо убитых. Это транспортный теракт, которых давно не было в Иерусалиме. Приехал житель восточной части города с желтыми израильскими номерами, свободно перемещавшийся по городу", — заявил Альшейх.
"Житель восточного Иерусалима очень быстро распознал свою цель и нанес по ней удар, но военные, которые находились в этом месте, тоже быстро сориентировались и террорист был нейтрализован. Как и во всяком теракте нам необходимо выяснить, кто стоял за этим преступлением", — отметил генеральный инспектор.
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Генеральный инспектор полиции Израиля Рони Альшейх комментирует обстоятельства трагедии в Иерусалиме и рассказывает о преступнике.
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