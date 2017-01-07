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Милиция и спасатели сутки помогали завести застрявшую под Гомелем фуру из Болгарии

08.01.2017 19:12 — Разное | Tut.by  
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После Нового года дальнобойщик из Болгарии отправился с грузом мебели в Санкт-Петербург, но до места назначения не доехал — в самые лютые морозы его фура сломалась на трассе Калинковичи-Гомель. Водитель исправить поломку не смог и вызвал экстренные службы. Как ГАИ и спасатели сутки помогали болгарину завести большегруз, для ресурса «Правда. Гомель» написал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.


Джеват Махмун — дальнобойщик из Болгарии, работающий на известную мебельную фирму. После новогодних праздников он получил наряд на доставку товара в Санкт-Петербург. Отправляясь в дорогу, водитель не запасся теплыми вещами. Оказалось, зря: его фура заглохла на трассе Калинковичи-Гомель, километров за 50 до областного центра.

Дисплей показал неисправность двигателя. Джеват сначала сам попробовал решить проблему, но неудачно. Аккумуляторы сели, а вместе с ними перестал работать обогреватель. Поняв, что сам не справится, дальнобойщик позвонил в экстренные службы.


Первыми на помощь пришли сотрудники ДПС ГАИ Речицкого райотела милиции. Они пересадили Джевата к себе в машину и напоили чаем. Вскоре болгарин, недавно перенесший сильную простуду, почувствовал недомогание. Гаишники предложили ехать в больницу, но водитель наотрез отказался оставлять без присмотра груз. Госавтоинспекторы вызвали скорую помощь, а сами остались возле машины.

Как оказалось, у водителя поднялось давление. Получив помощь, Джеват вернулся к своему большегрузу. На дворе уже стояла ночь. Бортовой компьютер мог реанимировать только специалист, поэтому пришлось ждать помощи из Гомеля. Сотрудников ГАИ возле фуры сменили спасатели, позже подключились дорожники. Вместе с ними Джеват встретил рассвет на трассе.


Утром к месту аварии прибыл новый наряд ДПС и начальник Речицкой госавтоинспекции. Он предложил болгарину позавтракать на ближайшей автозаправке. Там его встретил Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома.

— Сам я из теплых мест. Родился и живу в Исперихе, недалеко от границы с Румынией. По профессии повар, но пришлось сесть за баранку. Не скажу, что удивился минусовой температуре. Раньше был в Кирове и Йошкар-Оле. Там за -25 столбик показывал. И ничего не случалось, даже теплую обувь с собой никогда не брал, в кабине всегда тепло и комфортно, — рассказал ему водитель фуры.


Выяснилось, что болгарин, хоть и знает разговорный английский, читать на нем не может, поэтому сам починить бортовой компьютер не в состоянии. С ним должен был связаться техник из Болгарии, чтобы по телефону помочь с проблемой.

Вернувшись в кабину фуры, Джеват вместе с Виталием Пристромовым стали вдвоем переводить английские надписи на дисплее. Совместными усилиями им удалось восстановить работу компьютера. Осталось «прикурить» заснеженный большегруз. Помочь с этим согласился водитель автокрана, но реанимация оказалась безрезультатной.


Один из спасателей предложил заменить разряженные аккумуляторы. Инспектор ДПС уехал в сторону тампонажного управления «Белоруснефти» и вскоре привез автобус с двумя рабочими и новыми батареями. Однако завести фуру машину снова не вышло. Джеват отправился греться в машину к Виталию Пристромову и опять разговорился о жизни.


— Раньше, помнится, на МАЗах, КАМАЗах работал. Техника простая, ломается, но и ремонтировать можно. А сейчас — под креслом целая система, попробуй влезь без знания. Да и люди поменялись. Сломайся я в другой какой стране, хватай сумку, вылезай из кабины и убегай, иначе найдутся лихие парни, готовые поживиться товаром, — говорил Джеват. — В Беларуси народ сплоченный, готовый помочь в трудную минуту. Страна у вас красивая. Дороги отличные, поля ухоженные. Да и хлопцы ваши из милиции, молодцы, не бросили в мороз, обогрели. Вижу, как стараются помочь, выдумывают что-то, других зовут на помощь.


Проведя предыдущую ночь без сна, в теплой машине болгарин заснул прямо во время разговора. Ближе к вечеру к месту поломки прибыл большегрузный тягач из Гомеля: фуру предстоит отбуксировать в областной центр. На прощание дальнобойщик еще раз поблагодарил милицию, спасателей и дорожников — всех, кто не бросил его на морозе.

 
Теги: Гомель
 
 
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После Нового года дальнобойщик из Болгарии отправился с грузом мебели в Санкт-Петербург, но до места назначения не доехал - в самые лютые морозы его фура сломалась...

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