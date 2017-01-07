﻿ "Цмокi" крупно проиграли ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ. 21.by
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"Цмокi" крупно проиграли ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

08.01.2017 20:49 — Разное | Tut.by  
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Четвертое поражение подряд потерпел минский баскетбольный клуб «Цмокi» в Единой лиге ВТБ.


Фото: bc-tsmoki.by

8 января белорусская команда проиграла на своей площадке лидеру турнира, действующему победителю Евролиги московскому ЦСКА — 63:100 (6:23, 19:21, 19:26, 19:30).

Очки у хозяев набирали Дрю Джойс (16), Джордже Гагич (15), Джастин Грэй (8), Александр Кудрявцев (7), Алексей Лашкевич, Никита Мещеряков, Павел Ульянко (по 4), Евгений Белянков (3) и Александр Семенюк (2).

После 11 матчей «Цмокi» с тремя победами и восемью поражениями занимают 10-е место среди 13 команд. Следующий матч они проведут 15 января в Нижнем Новгороде против одноименного клуба (занимает 11-е место; 2 победы, 8 поражений).

 
 
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Четвертое поражение подряд потерпел минский баскетбольный клуб "Цмокi" в Единой лиге ВТБ.

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