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Террорист на грузовике въехал в группу военных в Иерусалиме
08.01.2017 21:02 — Разное | Ежедневник
В центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик въехал в группу военнослужащих, убив по меньшей мере трех и ранив около 15 человек.
По данным Франс пресс, погибли по меньшей мере четверо военнослужащих, однако другие агентства пока не подтверждают эту информацию, передает
Представитель полиции Люба Самри в интервью израильскому радио заявила, что грузовик съехал с дороги и врезался в группу военнослужащих, выходивших в этот момент из автобуса.
Она также сообщила, что водитель грузовика "был нейтрализован".
"Это террористическое нападение", - сказала представитель правоохранительных органов в интервью израильскому радио.
Служба скорой помощи сообщила, что порядка 15 человек пострадали и по меньшей мере двое - серьезно.
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В центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик въехал в группу военнослужащих, убив по меньшей мере трех и ранив около 15 человек.
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