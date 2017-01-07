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Террорист на грузовике въехал в группу военных в Иерусалиме

08.01.2017 21:02 — Разное | Ежедневник  
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Террорист на грузовике въехал в группу военных в Иерусалиме

В центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик въехал в группу военнослужащих, убив по меньшей мере трех и ранив около 15 человек.

По данным Франс пресс, погибли по меньшей мере четверо военнослужащих, однако другие агентства пока не подтверждают эту информацию, передает ВВС.

Представитель полиции Люба Самри в интервью израильскому радио заявила, что грузовик съехал с дороги и врезался в группу военнослужащих, выходивших в этот момент из автобуса.

Она также сообщила, что водитель грузовика "был нейтрализован".

"Это террористическое нападение", - сказала представитель правоохранительных органов в интервью израильскому радио.

Служба скорой помощи сообщила, что порядка 15 человек пострадали и по меньшей мере двое - серьезно.

 
 
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В центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик въехал в группу военнослужащих, убив по меньшей мере трех и ранив около 15 человек.

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