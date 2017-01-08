Основательно полистав каталог бесплатных объявлений A.TUT.BY, мы нашли несколько очень привлекательных предложений. «Старички» в цене, «премиум» дешевле некуда и просто редкие экземпляры в хорошем состоянии. Есть на что посмотреть, прицениться, купить и гордиться.





Открываем наш обзор одним из наиболее интересных лотов. ВАЗ-2106 1988 года выпуска за фантастические по нынешним временам деньги — 9630 рублей. Ответ на вопрос «За что такие деньги?» простой: заявленный оригинальный пробег автомобиля всего 23 000 км. Автомобиль хранился в гараже, гарантируется оригинальный пробег, а в салоне сохранилось даже родное радио. Дорого, конечно, для автомобиля, который по сути исторической ценности не имеет. Но, возможно, найдется коллекционер, готовый выложить за «шестерку» такие деньги.





Куда ценнее с точки зрения коллекционеров автостарины BMW 7-й серии 1982 года выпуска . Знаменитая «акула» продается за внушительные 19 635 рублей. Но такие деньги можно просить только за автомобиль в едва ли не идеальном состоянии. Этот экземпляр оснащен бензиновым мотором 2,8 литра и механической коробкой передач. В нашем каталоге мы нашли еще один вариант легендарной «семерки» — всего за 7 272 рубля продается машина 1978 года выпуска.





А вот, на наш взгляд, один из прекрасных образчиков аккуратного подхода к восстановлению и легкому тюнингу классического «москвич-412». Автомобиль 1987 года с пробегом 104 000 км продается за 3931 рубль. Судя по фото, работа над автомобилем была проделана большая, так что цена не выглядит завышенной. Да и сам автомобиль получился аккуратным, с современными чертами, но без китча.





А вот еще одно направление тюнинга — под свои вкусы и потребности. За основательно переделанный Mitsubishi Space Gear 1998 года выпуска просят 8451 рубль. У автомобиля бензиновый двигатель 2,4 литра и пробег 275 000 км. Подробностей об объеме переделок продавец не раскрывает, но выглядит машина весьма эксклюзивно и даже эпатажно.





Одно из самых красивых и элегантных больших купе Mercedes-Benz — CL нынче упали в цене. 15 лет назад это было воплощение роскоши и успеха, а теперь… Теперь Mercedes-Benz CL500 2000 года выпуска можно купить всего за 10 613 рублей. Лишь немногим дороже описанного выше ВАЗ-2106. Правда, немецкий автомобиль отличается чуть большим пробегом — 150 000 км. И надо понимать, что хоть купить такой автомобиль можно дешево, но обслуживание его будет стоить ох как дорого.





Замыкают наш обзор сразу два автомобиля BMW, и оба 5-й серии E34. Первый экземпляр — это BMW 5-й серии 1995 года выпуска с пробегом всего 75 000 км. Под капотом у него самый мощный в гамме 4,4-литровый бензиновый V8 в сочетании с механической коробкой передач. Возможно, отделка салона кому-то покажется излишне яркой и пестрой для BMW, но нельзя отказать такому варианту в оригинальности. Просят за автомобиль в идеальном состоянии 19 651 рубль.





Но наш фаворит — BMW 5-й серии 1990 года выпуска с пробегом 138 000 км. Удивительно хорошо сохранившаяся классика с 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 170 л.с. и механической коробкой передач. По информации продавца, автомобиль не эксплуатировался зимой и был куплен новым в Германии. На фото автомобиль выглядит просто конфеткой, и хочется верить, что в реальности он такой же. Если это так, то цена в 13 168 рублей не выглядит завышенной.

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