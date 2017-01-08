Прямо сейчас в Лос-Анджелесе проходит церемония вручения премии «Золотой глобус». Неофициально ее называют «репецтицией «Оскара». AFISHA.TUT.BY следит за тем, кто получит главные награды.



Фото: Reuters

Ведущий церемонии награждения американский комик Джимми Фэллон шутит, что «шоу такое прекрасное, потому что все пьют». Уже первая награда принесла первые сюрпризы. Приз лучшему актеру второго плана прочили Махершале Али за «Лунный свет», но награду получает Аарон Тейлор-Джонсон за роль бандита в «Под покровом ночи».

Лучшая роль в драматическом сериале ушла Билли Бобу Торнтону.

Лучшей комедийной актрисой в сериале стала Трэйси Эллис Росс («Черноватый»). Актриса заметила, что вообще не ожидала такого исхода и то ли в шутку, то ли всерьез добавила: «Я, знаете ли, впервые в этом зале».

Награда за лучший фильм на иностранном языке ушла к картине Полу Верховена «Она». Тот, в свою очередь, поблагодарил иностранную прессу за прогрессивные взгляды и не раз отметил работу в картине актрисы Изабель Юппер.



Режиссер Пол Верховен. Фото: Reuters

Почетный «Золотой глобус» за вклад в развитие кино вручили актрисе Мэрил Стрип. Американка является абсолютным рекордсменом премии и имеет за плечами 29 номинаций и 8 наград. Сегодняшняя статуэтка стала для нее девятой. Актриса вышла на сцену под музыку из мюзикла «Мамма Миа» и извинилась за потерянный голос, пошутив, что так радовалась за всех и кричала, что охрипла.

Две музыкальные награды за лучшую песню и лучшую музыку предсказуемо уходят к картине «Ла-Ла Ленд», которая, кстати, уже в ближайший четверг появится в минском прокате. Эта же картина получила и приз за лучший сценарий. Режиссер Дэмьен Шазелл обратился со сцены к своим актерам: «Райан, Эмма, вы буквально исполнили мою мечту на съемочной площадке», — сказал режиссер. К слову, уже спустя несколько минут на сцене оказался Райан Гослинг, который завоевал «Золотой глобус» в номинации лучший актер в комедии или мюзикле.

Лучшая актриса второго плана

Николь Кидман — «Лев»

Виола Дэвис — «Ограды»

Наоми Харрис — «Лунный свет»

Октавия Спенсер — «Скрытые фигуры»

Мишель Уильямс — «Манчестер у моря»

Лучший анимационный фильм

«Кубо. Легенда о самурае»

«Моана»

«Зверополис»

«Жизнь кабачка»

«Зверопой»

Лучший комедийный сериал

«Атланта»

«Вице-президент»

«Очевидное»

«Черноватый»

«Моцарт в джунглях»

Лучший телефильм или мини-сериал

«Ночной администратор»

«Американская история преступлений»

«Однажды ночью»

«Костюмер»

«Преступление по-американски»

Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Хью Лори — «Ночной администратор»

Джон Траволта — «Американская история преступлений»

Стерлинг К. Браун — «Американская история преступлений»

Джон Литгоу — «Корона»

Кристиан Слэйтер — «Мистер Робот»

Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Мэнди Мур — «Это мы»

Крисси Мец — «Это мы»

Тэнди Ньютон — «Мир Дикого Запада»

Оливия Колман — «Ночной администратор»

Лина Хиди — «Игра престолов»