В войне на Ближнем Востоке уже давно первую скрипку играют не тяжелые и хорошо бронированные танки, а быстрые и маневренные пикапы. Мобильные группы ИГИЛ и ливийских боевиков активно используют пикапы для ведения войны. Опыт террористов перенимают сирийская армия и даже американский спецназ, которые активно вооружаются боевыми «тачанками».



Фото: suggest-keywords.com

Вооруженные пикапы впервые смогли переломить ход сражения во время последней фазы чадско-ливийского конфликта, известного как «Война тойот».

Тогда чадцы, используя партизанскую тактику с глубокими обходами и фланговыми ударами на быстрых и маневренных пикапах, смогли разгромить ливийскую группировку, делавшую упор на традиционное тяжелое вооружение.

Начальник штаба Вооруженных сил Чада Ахмед Муса-Ми заявил после окончания боев: «Теперь мы знаем, что лучше иметь хорошую Toyota, чем Т-55».

42.TUT.BY выбрал наиболее интересные проекты вооруженных пикапов, созданные умельцами на Ближнем Востоке.

Скрестить Toyota и БМП-1

Пикап Toyota Land Cruiser 70 по надежности не уступает автомату Калашникова, а его выносливость просто поражает: они наматывают сотни километров по пустыне без внятного техобслуживания и не ломаются.

Этим объясняется популярность Toyota, которая может перенести многое. Например, террористы, чтобы радикально усилить огневую мощь, водрузили в кузов автомобиля башню от советской БМП-1, вооруженной 73-мм пушкой 2А28 «Гром», и ничего, бегает.



Пикап террористов в боях за Дейр-Эз-Зор. Фото: twitter.com/segikrant

Пушка может вести огонь осколочно-фугасными снарядами на дальность до 4 км. Есть в номенклатуре и противотанковые боеприпасы с бронепробиваемостью 300−400 мм стальной брони, также такой снаряд может пробить кирпичную стену толщиной 1,5 м.

Монстр с советской гаубицей

Установка на пикап крупнокалиберных пулеметов — это одно, а вот вооружение его мощной гаубицей — совсем другое. Непонятно, сколько выстрелов переживет такая конструкция, несмотря на наличие аутригеров.



Фото: vk.com/panzerblog

Про точность огня и говорить не приходится, учитывая огромную отдачу и небольшой вес пикапа GMС, наводить орудие придется заново после каждого выстрела.



Фото: vk.com/panzerblog

Данный пикап принадлежит сирийской армии. 122-мм гаубица Д-30 была принята на вооружение советской армии еще в 1963 году. Орудие может вести огонь на дальность до 15,4 км, вес пушки составляет 3290 тонн. Д-30 ведет огонь кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами, вес последних — 21,76 кг.

Toyota плюс БМП M765

Пикап Land Cruiser 70-й серии, вооруженный 25-мм пушкой KBA-BO2, снятой с захваченной египетской БМП M765, хорошо показывает, как интенсивно используется трофейная техника.



Фото: raug12.livejournal.com

Орудие KBA-BO2 может вести огонь на дальность до 2500 км. Основу боекомплекта составляют трассирующие подкалиберные снаряды с отделяющимся поддоном (APDS-T) или трассирующие кумулятивные снаряды (HEI-T). Первые способны пробить 45-мм броню с расстояния в километр. Огонь из пушки можно вести сериями от трех до десяти выстрелов.

Самодельный тактический ракетный копмлекс

Каазалось, что можно установить на пикап мощнее, чем гаубица Д-30? Ливийские боевики нашли ответ на этот вопрос, приспособив Toyota Land Cruiser 70 для пуска авиационных ракет С-24 класса «воздух-земля». В итоге у них получился своеобразный оперативно-тактический комплекс, который, похоже, ведет стрельбу по принципу «на кого Аллах пошлет».



Фото: rusreal-news.ru

С-24 — это неуправляемая авиационная ракета калибра 240 мм, принятая на вооружение советской армии еще в 60-х годах прошлого века. Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть, массой 123 кг. Дальность пуска — порядка двух километров.

Пикап с активной защитой и советской зениткой

Установка ЗУ-32−2 на пикап — это уже классика. Это дешевое и мощное оружие, которое применяется в основном для стрельбы по наземным целям. Высокая мобильность и возможность стрельбы на больших углах возвышения делают это оружие эффективным при боях не только в пустыне, но и в горной местности.



Изображение: youtube.com

А вот применение на техникале (вооруженный пикап) разработанного сирийскими специалистами устройства оптико-электронного противодействия противотанковым управляемым ракетам «Sarab-1» — это что-то новенькое. В маневренный и быстрый (по сравнению с танком) пикап попасть и так непросто, а применение «Sarab-1» делают его еще более трудной мишенью.,

Американский спецназ и японский Hilux

Американцы, когда дело доходит до надежности и стоит вопрос жизни и смерти, выбирают проверенную технику. Эти фото были сделаны в окрестностях иракского рода Ракка 25−26 мая 2016-го года. Американский спецназ передвигался на Toyota Hilux, вооруженной пулеметом М2 калибра 12,7 мм, и Toyota Land Cruiser 70, вооруженной 40-мм автоматическим гранатометом Mk 47 Striker.

Крупнокалиберный пулемет Browning M2 поступил на вооружение в 1932 году. Конструкция оказалась чрезвычайно удачной: М2 до сих пор применяется в сухопутных войсках, и в ВВС, и во флоте.



Фото: hurriyetdailynews.com

Пулемет продемонстрировал высокую надежность во время боев в Ираке и Афганистане. Тогда М2 часто оказывался единственным оружием, не заклинивавшим после песчаных бурь.

Mk 47 Striker выпускается американской фирмой General Dynamics. Striker оснащается прицельным комплексом AN/PWG-1, включающим лазерный дальномер, баллистический вычислитель, дневной телевизионный канал с 3Х увеличением и выводом картинки на встроенный дисплей.

Все это обеспечивает оружию высокую точность стрельбы. Кроме того, для Mk 47 разработаны гранаты с дистанционным подрывом и программируемым в момент выстрела взрывателем.