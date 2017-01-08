﻿ Российский клуб требует от белорусского тренера неустойку за переход в другой клуб. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Российский клуб требует от белорусского тренера неустойку за переход в другой клуб

09.01.2017 07:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «Спорт-Экспрессу», что клуб подаст жалобу в Российский футбольный союз на бывшего тренера команды белоруса Вадима Скрипченко.


Вадим Скрипченко. Фото: rfpl.org

— Вы говорили, что Скрипченко должен будет выплатить клубу три зарплаты до 9 января. Выплатил?

— Нет. Ничего не сдвинулось с места. Подаем на него в Палату по разрешению споров РФС. Он должен был выплатить, сам, видимо, он этого делать не хочет. Пусть теперь решает РФС.

— Речь идет именно о трех зарплатах?

— Ну конечно! Мы должны ему подарить эти деньги? Он нам говорил одно, а, оказывается, провел переговоры за нашей спиной и возглавил «Крылья». Мы же взрослые люди, все все понимают.

— А Гончаренко поздравили с назначением в ЦСКА?

— А чего его поздравлять? Это же работа тренера. Молодец, рад за него. Хорошо, что в него поверили в таком большом клубе, дай бог ему удачи, — сказал Иванов.

Напомним, что Скрипченко ушел с поста главного тренера «Урала» после скандального матча с «Тереком» (1:4), который, по мнению многих журналистов и специалистов, носил договорной характер. Руководство ФК «Урал» было настроено на продолжение сотрудничества, однако вынуждено было принять эту отставку.

Вскоре после ухода из «Урала» Скрипченко возглавил самарские «Крылья Советов», хотя после отставки заявлял, что собирается взять паузу из-за проблем со здоровьем.

После того, как Скрипченко возглавил «Крылья Советов», руководитель «Урала» Григорий Иванов заявил, что «никогда в жизни не подаст руки Скрипченко, поскольку такой его уход из Екатеринбурга — это равносильно предательству».

Сам Вадим Скрипченко заявил «Советскому спорту», что не будет комментировать ситуацию с уходом с поста главного тренера «Урала» и с решением президента уральского клуба Григория Иванова подать жалобу в палату РФС по разрешению споров.

— Без комментариев. Отвечать на вопросы об этом не буду, — заявил белорусский специалист.

С приходом Вадима Скрипченко «Крылья Советов», которые находились на последнем месте в турнирной таблице, одержали 2 победы (над «Томью» — 3:0 и «Спартаком» — 4:0), дважды сыграли вничью (с «Уралом» — 2:2 и «Краснодаром» — 1:1) и однажды проиграли (питерскому «Зениту» — 1:3).

Набрав 15 очков в 17 матчах, «Крылья Советов» поднялись на 12-е место среди 16 команд и покинули опасную зону — две худшие команды напрямую покинут элитный дивизион, а 13-я и 14-я будут сражаться за прописку в премьер-лиге в переходных матчах. Чемпионат России возобновится весной 2017 года.

Читайте также:

Министр спорта Самарской области огласил зарплату белорусского тренера «Крыльев Советов»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Ничего не сдвинулось с места. Подаем на него в Палату по разрешению споров РФС. Он должен был выплатить, сам, видимо, он этого делать не хочет. Пусть теперь решает...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Лос-Анджелесе вручают премию "Золотой глобус"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика