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Российский клуб требует от белорусского тренера неустойку за переход в другой клуб
Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «
— Вы говорили, что Скрипченко должен будет выплатить клубу три зарплаты до 9 января. Выплатил?
— Нет. Ничего не сдвинулось с места. Подаем на него в Палату по разрешению споров РФС. Он должен был выплатить, сам, видимо, он этого делать не хочет. Пусть теперь решает РФС.
— Речь идет именно о трех зарплатах?
— Ну конечно! Мы должны ему подарить эти деньги? Он нам говорил одно, а, оказывается, провел переговоры за нашей спиной и возглавил «Крылья». Мы же взрослые люди, все все понимают.
— А Гончаренко поздравили с назначением в ЦСКА?
— А чего его поздравлять? Это же работа тренера. Молодец, рад за него. Хорошо, что в него поверили в таком большом клубе, дай бог ему удачи, — сказал Иванов.
Напомним, что Скрипченко
Вскоре после ухода из «Урала» Скрипченко
После того, как Скрипченко возглавил «Крылья Советов», руководитель «Урала» Григорий Иванов заявил, что «никогда в жизни не подаст руки Скрипченко, поскольку такой его уход из Екатеринбурга — это равносильно предательству».
Сам Вадим Скрипченко заявил «
— Без комментариев. Отвечать на вопросы об этом не буду, — заявил белорусский специалист.
С приходом Вадима Скрипченко «Крылья Советов», которые находились на последнем месте в турнирной таблице, одержали 2 победы (над «Томью» — 3:0 и «Спартаком» — 4:0), дважды сыграли вничью (с «Уралом» — 2:2 и «Краснодаром» — 1:1) и однажды проиграли (питерскому «Зениту» — 1:3).
Набрав 15 очков в 17 матчах, «Крылья Советов» поднялись на 12-е место среди 16 команд и покинули опасную зону — две худшие команды напрямую покинут элитный дивизион, а 13-я и 14-я будут сражаться за прописку в премьер-лиге в переходных матчах. Чемпионат России возобновится весной 2017 года.
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"Ничего не сдвинулось с места. Подаем на него в Палату по разрешению споров РФС. Он должен был выплатить, сам, видимо, он этого делать не хочет. Пусть теперь решает...
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