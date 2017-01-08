Скажу сразу: молодежному хоккею в России повезло. У него есть Валерий Брагин. Человек, который уже долгие годы показывает свой класс работы с молодыми игроками. Уже семь лет — с небольшим перерывом — "молодежка" в начале года заставляет всю страну жить хоккеем и в новогодние праздники.

Именно благодаря Брагину, казалось бы, вчистую проигранный матч 2011 года закончился победой над канадцами со счетом 5:3. Тогда вся страна узнала имена Артемия Панарина и Владимира Тарасенко, которые теперь радуют болельщиков в клубах НХЛ — один в Чикаго, другой — в Сент-Луисе.

Да и последние "брагинские" сборные постоянно попадают как минимум в полуфиналы первенств, когда до золотых медалей остается совсем чуть-чуть. И всегда чуть-чуть чего-то не хватает, то Канаде проиграем в 2015-м, то финнам в овертайме в 2016-м.

В нынешнем розыгрыше история, увы, повторилась. В полуфинале Россия проиграла США только в серии буллитов. Понятно, что буллиты — это лотерея. Понятно, что любая из четырех сборных, дошедших до полуфинала, могла запросто и чемпионом стать, и без медалей остаться. Но есть и более глубокие причины.

Хоккейная молодежь начинает страдать от потери традиций советской хоккейной школы. Принцип "додавливаем тогда, когда сравняли счет" сегодня не вполне привычен для молодых хоккеистов. Примерно 15 лет командная игра была не моде в большинстве хоккейных школ. Главным было продвинуть "то или иное талантливое чадо" на хоккейные высоты. Интересы команды богатых родителей не сильно волновали. Поэтому в начале 2000-х сборная России редко попадала не пьедесталы мировых молодежных первенств.

Именно это и старается побороть своей работой Валерий Брагин. За короткий срок ему удается сделать команду из ребят, которые раньше и вместе никогда не играли. В результате ты видишь, как все в этой сборной — от вратаря Самсонова до нападающего Капризова — играют на победу даже в проигрышной ситуации. Играют, насколько могут.

Надеюсь, что этот опыт Брагина подхватят и другие страны "советской хоккейной школы". Например, Беларусь, которая в следующем году снова выступит в элите молодежного хоккея. Почему бы не взять лучшее из советской хоккейной школы и не скрестить это со знаниями североамериканских специалистов, которые сейчас очень популярны и в Беларуси, и в странах Западной Европы?

Почему бы и не попробовать? Тем более что "метод Брагина" дает результат. И тогда "молодежки" в странах бывшего СССР будут смотреться гораздо лучше, чем в одноименном телевизионном сериале.