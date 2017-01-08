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Эксперт: современная религия становится интеллектуальным развлечением

09.01.2017 09:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым магистр филологии, специалист по религиоведению Андрей Петровых признал — современное общество духовные вопросы интересуют мало, основной ценностью стали деньги и возможность хорошо провести время.

"Сегодня большинство людей в Европе — атеисты. Они забросили христианские ценности, их ум ищет новых развлечений, новых сект и новых культов. Например, во Франции у меня есть знакомые интеллектуалы, которым интересен культ "вуду" или "живая связь с духами", — рассказал Андрей Петровых.

По словам эксперта, нынешнему положению дел, во многом, способствует и сама церковь. Например, в католичестве постепенно происходит отказ от многих традиций и ценностей, упрощаются богослужения, даже в Ватикане отказались от сакрального языка церкви — латыни.

"Традиционное крыло католической церкви сейчас не подходит новой Европе. Они не хотят следовать современным тенденциям, не хотят венчать геев и лесбиянок. Поэтому и остаются в тени", — добавил эксперт в интервью Sputnik.

В то же время Андрей Петровых убежден, что в Восточной Европе — ситуация иная. Люди потянулись в церковь — не только в православие и католичество, но и к различным протестантским направлениям.

"У баптистов, евангелистов, адвентистов большие возможности благодаря спонсорской поддержке из-за рубежа. Они могут построить церкви, напечатать литературу, создать все условия для развития своей конфессии. При этом они несколько чужды нашим традициям", — добавил собеседник Sputnik.

Андрей Петровых затронул и тему взаимоотношений различных религиозных направлений с исламом. По словам эксперта, эти взаимоотношения вполне возможно выстроить на условиях взаимного компромисса. Главное — нужно понимать, что радикалы есть в любой религии.

Полную версию беседы с магистром филологии, специалистом по религиоведению Андреем Петровых о роли религии в современном обществе слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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