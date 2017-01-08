Абсолютное счастье — абсолютно для каждой — абсолютно бесплатно!

Скажете: это невозможно? А мы вам возразим, и будем не голословны.

Вместо доводов и убеждений: реальное доказательство — «Неделя абсолютного счастья» на LADY. Точнее — неделя и 1 день, как в любимой волшебной сказке «1000 и 1 ночь».

Пройти — еще раз подчеркнем: бесплатную! — регистрацию можно здесь .

А познакомиться ближе с одним из спикеров «Недели счастья», Татьяной Лобановой, мы вам предлагаем в этом интервью. Тем более что разговор получился интересным: об отношениях мужчины и женщины, причинах, по которым нужно разводиться, и самоисцелении в трудных ситуациях, на которое способен каждый.

Татьяна Лобанова — психолог, официальный инструктор нейрографики, арт-терапевт, член Союза художников (секция графики) Санкт-Петербурга. Специалист международного уровня, ведущий арт-терапевтические программы и обучающие семинары в России, Норвегии, Дании, Австрии, США, Индии, Германии, Латвии и др.

— Татьяна, у вашего вебинара лирическое и интригующее название «Территория отношений». Расскажите, что же мы на этой территории будем делать во время вебинара?

— Территория отношений — это место, а точнее, путь, на котором мы все оставляем свои следы. И хорошо, если мы идём лёгкой походкой к счастью, удовольствию, спокойствию и теплу. Но так бывает не всегда. Часто на «территории отношений» мы получаем разочарования, и после болезненно воспринимаем эту сторону своей жизни. Не знаем, как строить отношения, как доверять, бываем одиноки.

Но на самом деле не так важен период, как то, каким образом мы его проживаем. От эмоций, которые мы испытываем в настоящем, зависит наше будущее и возможность быть счастливыми. Независимо от фазы отношений, от того, в паре мы или одиноки, не лишним будет остановиться, осмотреться и оценить свою позицию. Как и куда сделать следующий шаг? Вложить больше энергии в отношения или взять паузу, чтобы прислушаться к себе и ситуации?

В повседневной жизни нам часто не хватает на это времени и сил. Бытовые, финансовые проблемы… Они есть у каждой, и даже говорить о них сейчас не хочется.

Суть в том, что они заслоняют от нас то, что мы на самом деле чувствуем. Превращают наши эмоции в «нюансы», на которые мы не обращаем внимания.

Так вот, на вебинаре мы устроим время внутренней тишины и будем разбираться со своими чувствами, руководствуясь не логикой, а базовыми эмоциями, подсознательными мотивациями.



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— А правильно ли это — опираться на эмоции?

— Правильно — учиться осознавать их, понимать и проговаривать. Ведь именно они руководят нами! Вспомните, сколько раз мы говорили о ситуациях, которые меняли нашу жизнь: «Я даже не знаю, зачем я в тот момент это сказал/сделал». А вот как раз логика, которой мы руководствуемся, когда даем советы своим подругам — «а я бы на твоем месте…» — в нашей собственной жизни, когда ситуация нас глубоко волнует и задевает, работает далеко не всегда.

— Раскрыть свои эмоции на вебинаре непросто. Что поможет участницам?

— Нейрографика! Один из инструментов арт-терапии, которым мы будем пользоваться во время вебинара. Она волшебно работает с чувствами и теми самыми неосознанными мотивами.

Это экспресс-методика, придуманная три года назад Павлом Пискаревым. Почему «экспресс»? Потому что это самопомощь, «таблетка», которая помогает за несколько минут избавиться от неприятной эмоции, успокоиться и почувствовать гармонию. Нейрографика — это черно-белая или цветная картинка, которую мы создаем, вкладывая наше настроение и восприятие ситуации, наши чувства и переживания. Важно то, что этот метод не требует от участниц вебинара способностей к рисованию. Это совершенно неважно! Ведь вы будете создавать абстрактные рисунки, которые не могут быть «правильными» или «неправильными». Приготовьте только бумагу, ручки, а еще лучше — карандаши или фломастеры, дайте себе свободу и выбор в самовыражении. Хотя… Даже если всего этого у вас под руками не будет, думаю, вы найдете для себя много полезного в самом разговоре.



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— Вы говорите, что неумение рисовать — не помеха. А какие трудности могут возникнуть у тех, кто впервые займется нейрографикой?

— Нейрографика — это в первую очередь способ работы с эмоциями, а уж потом со всем остальным. Вот здесь и возможно первое затруднение. Не всегда есть готовность снова проживать свои тяжелые чувства: обиду, вину, потерю. Чтобы не испытывать постоянной боли, мы опускаем их глубоко и стараемся не прикасаться к ним. И вроде проблема решена, но любая схожая ситуация может неожиданно взорвать наше спокойствие и снова предъявить спрятанные эмоции в полную силу. Психология предлагает много способов для разрядки блокированных чувств, и можно подобрать тот, что подходит вам. Теперь среди них есть и нейрографика, которая предлагает скорую самопомощь. Но для работы с чувствами надо решиться их снова поднять, прожить, а это больно. Не получится формально обозначить их словами и порисовать «на тему», необходимо полное погружение.

— А есть реальные истории о том, что нейрографика кому-то помогла?

— Таких историй достаточно, и среди них есть просто удивительные, делающие нейрографику почти волшебной палочкой. Я не склонна к мифологизации метода, вся магия внутри нашей психики, заслуга нейрографики — в том, что она умеет включить волшебство максимально быстро.

Начну с сугубо материальной сферы — вопросов здоровья. В коллекции историй многочисленные случаи помощи при болях, снижение высокой температуры, ускорение заживления травм. Случаи разрешения эмоциональных тупиков — каждый первый. Изменения к лучшему в сфере отношений идут следом за решением личных проблем, причем достаточно быстро. Причина такого волшебства одна — в процессе рисования мы высвобождаем блокированную энергию, становимся более гармоничными, сбалансированными физически и эмоционально, а это другой энергетический статус психики. В нем неразрешимые проблемы становятся текущими задачами, а текущие задачи решаются, не отнимая много времени и сил.

— Нейрографика, как вы отметили, может помочь решить проблемы в отношениях. А в каких случаях расставаться/разводиться всё-таки нужно?

— Когда люди давно устали друг от друга, не питают надежд на улучшение отношений да и не стремятся к этому. Но не уходят, так как «некуда и не к кому». Но ведь пока живёшь на этой территории, с этим человеком — ничего нового к тебе и не придет, дверь для него закрыта.

Второе: когда у людей нет ничего общего, кроме эмоций, которые их связывали в начале отношений. Для совместной жизни нужно большее, чем просто страсть. Нужна немаленькая такая площадь пересечения интересов двух людей. Если этой площади нет и смотреть в одну сторону, как писал Экзюпери, не хочется, возможно, стоит разойтись.

Ну и, конечно, нет будущего у отношений, в которых есть физическое насилие. Это даже не обсуждается. Если человек поднимает на вас руку, он легко способен впадать в аффективное состояние. И верить его слезам и клятвам не стоит.

— Ну, а если в паре есть психологическое насилие?

— Здесь может помочь психолог. Сначала личная терапия, а потом парная. Первично нужно работать с тем, кто насилие проявляет. Мотивы такого человека чаще всего, как ни парадоксально — страх потери отношений. Понятно, что тот, кто способен на насилие, не видит проблемы и сам не пойдет к психологу. Однако страх потери отношений может к этому подтолкнуть. Ну, а дальнейшая семейная терапия поможет выйти из тупика.



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— Возвращаясь к вебинару «Территория отношений». Он только для тех, кто в отношениях, или для одиночек тоже? Кому в принципе стоит в нем поучаствовать?

— Мой вебинар — это прежде всего работа с собой и над своими взглядами на жизнь. А это, думаю, одинаково важно и для тех, кто в паре, и для тех, кто пока один.

Есть одно «но»: максимальную пользу получают именно те, кому уже интересно. Те, кому очень нужно решить реальные задачи в реальных отношениях: начать их, улучшить или завершить с минимальными потерями. Это уже мотивированные участники и результаты у них обязательно будут.

Что касается тех, кто настроен скептически: скептики для меня делятся на две категории — недостаточно информированные и поэтому сомневающиеся и те, кто имеет негативный опыт тренингов, вебинаров и, скорее всего, отношений. Первых с удовольствием приглашаю к участию, вторым больше подходит индивидуальная работа.

Главное в нашем вебинаре то, что участники не только позанимаются вопросами отношений вместе с психологом, но и получат чудесный инструмент для раскрашивания своей жизни яркими цветами.

Рассказать Татьяне Лобановой о проблемах, которые вас волнуют, и задать интересующие вас вопросы вы сможете во время « Недели абсолютного счастья на LADY ». Зарегистрироваться вы можете тут .