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СМИ: Россия планирует уменьшить поставки нефти в Беларусь в первом квартале
09.01.2017 09:15 — Разное | Ежедневник
фото: realnoevremya.ru
Россия решила изменить график поставок нефти в Беларусь в первом квартале с 4,5 до 4 млн тонн.
Как выяснил
Изначально график подразумевал поставку 4,5 млн т нефти в квартал, но теперь Москва, видимо, продолжит практику сокращения поставок нефти, чтобы побудить Минск погасить более 400 млн долларов долга за газ.
В Минске ожидают, что спорные вопросы будут решены в течение первого квартала: власти Беларуси установили новые тарифы на прокачку нефти по своей территории только на этот период.
О том, что все вопросы по нефтегазовму конфликту будут решены в ближайшие три месяца заявлял и вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.
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Россия решила изменить график поставок нефти в Беларусь в первом квартале с 4,5 до 4 млн тонн.
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