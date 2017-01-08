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Выбираем окна: особенности одинарных, двойных, тройных стеклопакетов
Отличие состоит в том, что
Одинарное остекление
Учитывая низкую шумоизоляцию, непрактичность, его не часто используют для застекления жилых помещений. Однокамерные стеклопакеты подходят в качестве межкомнатных перегородок в жилых домах и квартирах. Владельцы торговых залов в крупных магазинах, офисов недолго думают над тем, какой стеклопакет выбрать. Основным преимуществом одинарного окна является минимальная стоимость и вариант выгодного зонирования пространства.
Двойное остекление
Данный вид предполагает 2 стекла. Он известен нам с первого дня появления пластиковых окон на международном рынке. В современном мире является одним из наиболее актуальных вариантов для застекления жилых помещений и офисов.
Двойные стеклопакеты выдерживают резкие перепады температуры, обладают тепло- и звукоизоляционными функциями. Для большей изоляции, пространство между стеклами заполняют инертным газом.
Минусы:
Тройное остекление
Стеклопакеты с тройным стеклом являются прочным и функциональным типом остекления окон в жилых помещениях. Это находит отражение в хорошей звукоизоляции, защиты от холода зимой, от жары летом. Плотные резиновые прокладки оконного профиля станут препятствием для попадания пыли с улицы в помещение.
Проживая на доступных для грабителей этажах, можно не переживать за сохранность своего имущества: шансов, что у них получится разбить такое окно, практически нет.
Но ряд недостатков все же существует. Конструкция имеет большой вес, что вызывает затруднения при монтаже и сложности в установке в ветхих домах: требуются дополнительные рамы.
Стоимость тройного стеклопакета на порядок выше остальных видов.
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