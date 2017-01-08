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Выбираем окна: особенности одинарных, двойных, тройных стеклопакетов

09.01.2017 09:19 — Разное | Tut.by  
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Тема о том, какой стеклопакет выбрать, весьма актуальна для владельцев собственных домов, квартир и офисов. Прежде чем сделать выбор, стоит рассмотреть преимущества и недостатки одинарного, двойного и тройного стеклопакетов. Статья может пригодиться и тем, кто в процессе ремонта и кто на будущее рассматривает вариант замены окон.

Отличие состоит в том, что окна могут иметь различное количество стекол, их толщину в мм и различные функциональные характеристики.

Одинарное остекление

Учитывая низкую шумоизоляцию, непрактичность, его не часто используют для застекления жилых помещений. Однокамерные стеклопакеты подходят в качестве межкомнатных перегородок в жилых домах и квартирах. Владельцы торговых залов в крупных магазинах, офисов недолго думают над тем, какой стеклопакет выбрать. Основным преимуществом одинарного окна является минимальная стоимость и вариант выгодного зонирования пространства.

Двойное остекление

Данный вид предполагает 2 стекла. Он известен нам с первого дня появления пластиковых окон на международном рынке. В современном мире является одним из наиболее актуальных вариантов для застекления жилых помещений и офисов.

Двойные стеклопакеты выдерживают резкие перепады температуры, обладают тепло- и звукоизоляционными функциями. Для большей изоляции, пространство между стеклами заполняют инертным газом.

Минусы:

  • недостаточная шумоизоляция. Если окна квартиры выходят на проезжую часть или действующие предприятие, то вероятность тишины в помещении очень низка, Пространство между стеклами заполняется обычным осушенным воздухом. Ситуация решаема: пространство можно заполнить аргоном и он улучшит функциональные характеристики окна;
  • до 25 % тепла из вашего дома будут «выпускать» окна;
  • в солнечную погоду двойные стеклопакеты пропускают тепловую энергию в помещение, а точнее интенсивно потребляют инфракрасное излучение, которое исходит от солнца. Поэтому летом жилое помещение будет значительно нагреваться.

Тройное остекление

Стеклопакеты с тройным стеклом являются прочным и функциональным типом остекления окон в жилых помещениях. Это находит отражение в хорошей звукоизоляции, защиты от холода зимой, от жары летом. Плотные резиновые прокладки оконного профиля станут препятствием для попадания пыли с улицы в помещение.

Проживая на доступных для грабителей этажах, можно не переживать за сохранность своего имущества: шансов, что у них получится разбить такое окно, практически нет.

Но ряд недостатков все же существует. Конструкция имеет большой вес, что вызывает затруднения при монтаже и сложности в установке в ветхих домах: требуются дополнительные рамы.

Стоимость тройного стеклопакета на порядок выше остальных видов.

Если вы размышляете, какой стеклопакет выбрать, опирайтесь на факты из нашей статьи и ваши материальные возможности. Заказать стеклопакеты вы можете у компаний из каталога TAM.BY: специалисты грамотно проконсультируют по всем интересующим вопросам и подберут оптимальный вариант окон.

 
 
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