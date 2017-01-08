Ровно 10 лет назад был представлен смартфон, который во всем мире изменил представление о мобильных устройствах. О том, как восприняли первый iPhone российские владельцы и как он изменил их жизнь рассказывает АиФ.ru .



Сайт Apple в день презентации первого смартфона компании. Изображение: apple.com / web.archive.org

После многочисленных слухов и прогнозов 9 января 2007 года компания Apple на конференции Macworld Conference & Expo в Сан-Франциско показала первый iPhone 2G, или, как его правильно называют сами Apple, Original iPhone.

В то время глава корпорации Стив Джобс представил гаджет как сочетание сразу трёх устройств, намекая на его значимость: широкоэкранный музыкальный плеер с сенсорным управлением, «революционный мобильный телефон и прорывной интернет-коммуникатор».

Спустя полгода iPhone поступил в продажу. Чтобы заполучить технологическую новинку, выстроились огромные очереди. В США за порядком даже следили полицейские, чтобы избежать давки. Потихоньку ноу-хау дошло и до России. Телефон привозили из других стран, «перепрошивали», покупали в интернет-магазинах — одним словом, делали всё, чтобы заполучить его. Корреспондент АиФ.ru пообщался с россиянами, которым первыми попала в руки новинка от американской компании.

«Первой установленной программой оказалась ICQ»

Сева Сидорин, бизнесмен



Фото: Из личного архива / aif.ru

Впервые iPhone 2G я увидел у своего друга, у которого родители летали в Лос-Анжелес в июле 2008 года. На тот момент я очень увлекался телефонами, но когда увидел «яблочный гаджет», был сильно восхищен простотой использования, дизайном и отсутствием большого количества кнопок на устройстве. К слову, в России продукт был не особо популярен на тот момент, даже с моими связями его поиск занял порядка месяца.

Взяв телефон в руки, почувствовал приятный алюминиевый корпус. Плюс большой красочный дисплей и удобнейший интерфейс сделали своё дело! Такого раньше я не видел!

Так как в то время множество людей сидели в ICQ, первой установленной программой она и оказалась. Устройство не поддерживало автоматического переподключения к сети при пропаже соединения, и «аська» всё время вылетала. Это меня бесило, что и повлияло на то, что впоследствии я сменил iPhone на Nokia е71 с QWERTY клавиатурой.

Позже, когда у меня дома появился роутер, я начал читать иностранные статьи о том, как можно «прокачать» устройство, потому что в простоте использования обычных телефонов многого не хватало. А iPhone с помощью хитрых манипуляций можно было улучшить и открыть много скрытых возможностей.

Из минусов: у 2G был очень тихий динамик, отсутствие видеокамеры, и, как уже говорил, постоянное отключение ICQ (позже вышла другая «аська», рабочая). Чуть позже я приобрёл более современный iPhone 3G. Мне было интересно наблюдать, как устройство эволюционирует с каждым годом.

Многие товарищи поняли, что за полгода пользования телефоном я приобрел огромный опыт в понимании продукта, который на тот момент только начал развиваться и завоёвывать рынок. Позже я создал компанию, где объединились люди, имеющие понимание и знание продуктов Apple. Теперь мы все ждем, каким будет iPhone через 10 лет.

«Не знал, как заставить его „видеть“ наши сим-карты»

Никита Дементьев, экономист



Фото: АиФ / Дмитрий Овчинников

Впервые iPhone попал мне в руки в 2008 году, он был прямиком из США. После кнопочных телефонов я испытал настоящее восхищение, словно попал в будущее и в этот момент трогаю какой-то футуристический гаджет. Это было сенсорное чудо!

Освоил западные технологии я довольно быстро, попутно невольно задавая себе вопрос: «А как мы раньше без этого жили?» Даже не хотелось брать в руки другие смартфоны. Именно тогда я понял, что обратной дороги в мире телефонов уже не будет.

К сожалению, «яблоком» именно как телефоном я не пользовался, так как он был завезен из другой страны. На тот момент я не знал, как заставить его «видеть» наши сим-карты. Только спустя несколько лет, уже владея iPhone 3G и 3GS, я понял, как их правильно «взламывать», чтобы они грамотно функционировали у нас. Я сразу же установил всякие приложения: Twitter, Instagram и другие.

iPhone 2G зацепил меня простотой использования, удобством и качеством. И сегодня, спустя десять лет, компания продолжает чтить традиции, заложенные первым своим творением. В первую очередь это касается дизайна. Единственное, увеличился размер экрана, но таково требование современного рынка.

Сегодня у меня до сих пор лежит тот первый iPhone, он напоминает мне о старых добрых временах. Да и сам телефон еще живой, работает. Правда, немного потертый и побитый. Зато легенда!

«Друзья восклицали: „Пальцами, что ли, тыкать!?“»

Сергей Ведерников, мастер по ремонту техники



Фото: АиФ / Дмитрий Овчинников

iPhone 2G я, как и многие другие фанаты технических новинок, опробовал через пару месяцев после старта продаж в США. Лично не покупал: дали попользоваться добрые люди. Ходил с телефоном совсем недолго, но этого хватило! Правда, само устройство было «пустое», то есть без каких-либо программ и игр.

Гаджет был просто невероятный. Но сильных эмоций и каких-то «вау, круто!» я не испытал, так как морально и информационно был готов к выпуску девайса. Мои же друзья, взяв в руки телефон, восклицали: «Где же стилус? Пальцами, что ли, тыкать!?» Это было очень забавно.

Вообще, у меня давно был первый iPod, потом вышел iPhone 2G, но я не решился его покупать. Спустя время iPhone стал для меня средством заработка. Быстро разобравшись во всех премудростях устройства, созданного мастерами из Купертино, с 2009 года я стал сам заниматься ремонтом и обслуживанием всех моделей техники Apple.

«Через несколько дней счастье прошло»

Иван Гривич, журналист



Фото: Фото: Из личного архива / aif.ru

В 2007 году я был сильно наслышан о выходе первого iPhone в мире. Но мощных рекламных и пиар-кампаний, как в нынешнее время, не было. Так что ажиотаж вокруг «революционного телефона» немного обошел стороной Россию.

Помню, тогда мне приходилось совмещать учебу и работу: я фотографировал на свадьбах и в ночных клубах. Однажды ко мне подошёл отец и спросил, нужен ли мне новый iPhone. Я даже не помню, где он его взял, но я отдал ему кровно отложенные средства с «шабашек» и с радостью начал пользоваться «яблоком». Однако через несколько дней счастье прошло: я лишь часами сидел и разбирался в премудростях программного обеспечения и прошивки.

Телефон прожил недолго. После настройки до идеального состояния — со всеми играми и приложениями — мне он быстро наскучил. Раздражал сам экран, было неудобно пользоваться сенсором, плюс ко всему он несколько раз упал на пол. От греха подальше я продал iPhone своему однокурснику и купил удобный кнопочный смартфон, с которым так и проходил несколько лет.

Сегодня, вспоминая прошлого себя, я смеюсь над своей наивностью. Действительно, трудно представить современный мир без сенсоров, интернета и других супер-технологий. Они сделали жизнь людей интереснее и удобнее. Однако исчезла та простота, когда телефон был лишь средством связи, а не искусственной частичкой самих людей.