Кинокомпания Paramount опубликовала трейлер фильма «Звонки». За уикенд видео успели посмотреть более 4 миллионов пользователей.

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«Звонки» — сиквел фильма ужасов «Звонок 2». Действие новой картины разворачивается спустя 13 лет после событий второй части. Сюжет по традиции связан с видеокассетой, посмотрев которую люди умирают смустя семь дней. Главная героиня Джулия в исполнении итальянской актрисы Матильды Лутц обнаруживает, что в фильме, записанном на кассете, есть еще одно видео, которое раньше никто не замечал.

Мировая премьера «Звонков» состоится 2 февраля 2017 года.