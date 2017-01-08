﻿ Трейлер фильма ужасов "Звонки" стал интернет-хитом: видео посмотрели 4 миллиона пользователей. 21.by
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Трейлер фильма ужасов "Звонки" стал интернет-хитом: видео посмотрели 4 миллиона пользователей

09.01.2017 09:30 — Разное | Tut.by  
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Кинокомпания Paramount опубликовала трейлер фильма «Звонки». За уикенд видео успели посмотреть более 4 миллионов пользователей.

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«Звонки» — сиквел фильма ужасов «Звонок 2». Действие новой картины разворачивается спустя 13 лет после событий второй части. Сюжет по традиции связан с видеокассетой, посмотрев которую люди умирают смустя семь дней. Главная героиня Джулия в исполнении итальянской актрисы Матильды Лутц обнаруживает, что в фильме, записанном на кассете, есть еще одно видео, которое раньше никто не замечал.

Мировая премьера «Звонков» состоится 2 февраля 2017 года.

 
 
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