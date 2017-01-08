Перед новогодними праздниками банки делали все возможное чтобы привлечь новых клиентов: снижали ставки, предлагали новые акционные кредиты, проводили акции и рекламные игры. Новогодние праздники прошли, но банки не спешат возвращать прежние ставки. FINANCE.TUT.BY проанализировал изменения условий по кредитам наличными.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мы рассматриваем только кредиты с «прозрачными» условиями. По таким кредитам нет дополнительных комиссий, не нужны поручители, нет запретов на досрочное погашение. Нас в первую очередь интересуют предложения для новых клиентов банков, без особенных условий для оформления.

С момента последнего анализа некоторые банки снизили ставки на 1,99% — 10%. Сейчас оформить кредитный договор можно в основной массе под ставку до 30%. По рынку ставка варьируется от 17 до 45%.

Основные выводы такие:

Максимальную сумму в размере 30 000 рублей по-прежнему предлагает Альфа-Банк. На втором месте по максимальной сумме остаются МТБанк и Банк Москва- Минск — 15 000 рублей.

Белорусский народный банк и Франсабанк снизили ставку на 2%.

Банк «Решение» (Трастбанк), БПС-Сбербанк снизили ставки на 1,99% и 3 — 3,5% соответственно.

Банк БелВЭБ снизил процентную ставку на 4 − 5%. Для этого банка ставка зависит от срока кредита: 17% для срока до 6 месяцев, 18% на срок от 7 до 12 месяцев и 22% для сроков от 13 до 48 месяцев.

Самое большое снижение процентной ставки сделал Идеябанк — минус 10%. Если раньше ставка составляла 55%, то сейчас этот банк может предложить оформление под 45%.

У Альфа-Банка процентная ставка снова зависит от срока кредита и сумму. Для срока от 24 до 48 месяцев и суммы свыше 2500 рублей ставка составит 31,9% в отличии от стандартной 39%. Дополнительно банк предлагает сниженную ставку 0,1% в первый месяц.

МТБанк предлагает для своих клиентов специальные условия: снижает ставку на первые 9 месяцев, она будет составлять 29,9% годовых, потом — 36,8%.

Самый выгодный ежемесячный платеж предлагает Банк БелВЭБ — 91,68 рублей и 68 копеек. Самую маленькую сумму переплаты в размере 103 рубля — БПС-Сбербанк.

Для расчета переплаты по кредитам мы обратились в контактные центры банков и попросили рассчитать ежемесячный платеж и переплату на сумму 1000 рублей (10 миллионов неденоминированных рублей) и на срок 12 месяцев.

Банк, кредит Текущая процентная ставка (в скобках указана информация об изменениях) Cрок кредита, максимальная сумма (в скобках указана информация об изменениях) Максимальный ежемесячный платеж, переплата по кредиту Альфа-Банк, Потребительский кредит 0,1% в первый месяц, 39% или 31,9% (для срока от 24 до 48 мес и суммы свыше 2 500 рублей) (сниженная ставка в первый месяц) до 60 мес., до 30 000 руб. 101,97 223,64 Банк БелВЭБ, «Спрынтар» 17% – 22% (-4 – 5%) до 48 мес., до 10 000 руб. 91,68 100,16 Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный» 32% до 12 мес., до 5 000 руб. 99, 181,70 Банк Москва-Минск, «на ЛИЧНОЕ»

Отправить заявку 27,5% до 48 мес., до 15 000 руб. 96.26, 155.12 Банк «Решение» (Трастбанк), Кредит «Стандарт» 30% (-1,99%) до 48 мес., до 5 000 руб. 105, 174,67 Беларусбанк, Потребительский кредит 24% до 60 мес., До 8 000 руб. или не ограничена 36.95*, 619.97 Белинвестбанк, «Личный выбор» 27,4% / 27,9% / 28,4% / 28,9% / 29,4% / 29,9% 6 / 12 / 24 /36 / 48 / 60 мес., до 10 000 руб. 112, 146 Белорусский Народный Банк, Оранжевая мечта

Отправить заявку 27% (-2%) до 36 мес., до 10 000 руб. 96,02, 152,24 БПС-Сбербанк, «Потребительский кредит без обеспечения» 23,5% / 24,5% (-3 – 3,5%) До 12 / до 60 мес., до 6 000 руб. 109, 103 БТА Банк, «БТА.краткосрочный» 30% / 31% / 32% 6 / 12 / 18 мес., до 5 000 руб. 98, 176 Идеябанк,

Простой

Отправить заявку 45% (-10%) до 36 мес., до 10 000 руб. 105,1, 260,15 МТБанк,

Проще простого

Отправить заявку 29,9% (в первые 9 месяце), потом 36,8% до 60 мес., до 15 000 руб. 97,44 первые 9 мес., с 10-го месяца - 98,53 рублей. 172,55 Паритетбанк, Потребительский кредит

Отправить заявку 28% (-1%) до 60 мес., до 5 000 руб. 103,15, 134,64 Технобанк, Обыкновенный кредит Лайт

Отправить заявку 24% до 12 мес., до 4 000 руб. 103.06, 141.04 Цептер Банк,

«На удачу»

Отправить заявку 22% до 36 мес., до 5 000 руб. 101.67, 119.67 Франсабанк,

«Возможно все» 23% или 25% (-2%) до 84 мес., до 7 000 руб 96,09 134,18

Банк, кредит, текущая процентная ставка (в скобках указана информация об изменениях) Cрок кредита, максимальная сумма (в скобках указана информация об изменениях), максимальный ежемесячный платеж, переплата по кредиту Альфа-Банк, Потребительский кредит, 0,1% в первый месяц, 39% или 31,9% (для срока от 24 до 48 мес и суммы свыше 2 500 рублей) (сниженная ставка в первый месяц) до 60 мес., до 30 000 руб., 101,97, 223,64 Банк БелВЭБ, «Спрынтар», 17% – 22% (-4 – 5%) до 48 мес., до 10 000 руб., 91,68, 100,16 Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный», 32% до 12 мес., до 5 000 руб., 99, 181,70 Банк Москва-Минск, «на ЛИЧНОЕ»,

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заявку 27,5% до 48 мес., до 15 000 руб., 96.26, 155.12 Банк «Решение» (Трастбанк), Кредит «Стандарт», 30% (-1,99%) до 48 мес., до 5 000 руб. , 105, 174,67 Беларусбанк, Потребительский кредит, 24% до 60 мес., До 8 000 руб. или не ограничена, 36.95*, 619.97 Белинвестбанк, «Личный выбор», 27,4% / 27,9% / 28,4% / 28,9% / 29,4% / 29,9% 6 / 12 / 24 /36 / 48 / 60 мес., до 10 000 руб., 112, 146 Белорусский Народный Банк, Оранжевая мечта,

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заявку 27% (-2%) до 36 мес., до 10 000 руб., 96,02, 152,24 БПС-Сбербанк, «Потребительский кредит без обеспечения», 23,5% / 24,5% (-3 – 3,5%) До 12 / до 60 мес., до 6 000 руб., 109, 103 БТА Банк, «БТА.краткосрочный», 30% / 31% / 32% 6 / 12 / 18 мес., до 5 000 руб., 98, 176 Идеябанк, Простой,

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заявку 45% (-10%) до 36 мес., до 10 000 руб., 105,1, 260,15 МТБанк, Проще простого,

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заявку 29,9% (в первые 9 месяце), потом 36,8% до 60 мес., до 15 000 руб., 97,44 первые 9 мес., с 10-го месяца - 98,53 рублей. 172,55 Паритетбанк, Потребительский кредит,

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заявку 28% (-1%) до 60 мес., до 5 000 руб., 103,15, 134,64 Технобанк, Обыкновенный кредит Лайт,

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заявку 24% до 12 мес., до 4 000 руб., 103.06, 141.04 Цептер Банк, «На удачу»,

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заявку 22% до 36 мес., до 5 000 руб., 101.67, 119.67 Франсабанк, «Возможно все», 23% или 25% (-2%) до 84 мес., до 7 000 руб, 96,09, 134,18

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Уточним, что для Беларусбанка расчет производился на сумму 1000 рублей (10 миллионов неденоминированных рублей), но на срок 60 месяцев, так как расчет платежей, приводимый в контактном центре, носит справочный характер и для детального расчета для разных сроков нужно обращаться в центр банковских услуг. Подобная ситуация при консультации в контактных центрах БТА Банка, Белорусского народного банка. Для Франсабанка расчет ежемесячного платежа и переплаты производился на срок 13 месяцев, так как это минимальный срок для данного продукта. Мы же приводим ориентировочное значение на основании собственных расчетов.