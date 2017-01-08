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В Кричеве "жигули" врезались в дерево: погибли два человека
Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло вечером 7 января в Кричеве. Об этом
По предварительной информации, 31-летний водитель ВАЗ-2110 ехал по улице Ленина и не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и столкнулся с деревом.
В результате ДТП водитель и 52-летний пассажир от полученных травм умерли на месте происшествия. Тело водителя из салона автомобиля при помощи специнструмента доставали спасатели.
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Смертельная авария произошла 7 января, в 19.25, на улице Ленина.
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