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В Кричеве "жигули" врезались в дерево: погибли два человека

09.01.2017 09:25 — Разное | Tut.by  
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Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло вечером 7 января в Кричеве. Об этом сообщили в МЧС.


По предварительной информации, 31-летний водитель ВАЗ-2110 ехал по улице Ленина и не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и столкнулся с деревом.


В результате ДТП водитель и 52-летний пассажир от полученных травм умерли на месте происшествия. Тело водителя из салона автомобиля при помощи специнструмента доставали спасатели.

 
 
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Смертельная авария произошла 7 января, в 19.25, на улице Ленина.

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