Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло вечером 7 января в Кричеве. Об этом сообщили в МЧС.





По предварительной информации, 31-летний водитель ВАЗ-2110 ехал по улице Ленина и не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и столкнулся с деревом.





В результате ДТП водитель и 52-летний пассажир от полученных травм умерли на месте происшествия. Тело водителя из салона автомобиля при помощи специнструмента доставали спасатели.