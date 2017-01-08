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Частный самолет выкатился со взлетной полосы в Гомеле
В аэропорту Гомеля самолет Cessna 560X с пассажирами при совершении посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Cessna проехала за границами полосы еще около 15 метров,
Спасатели отбуксировали самолет к месту стоянки. На момент посадки в самолете были трое членов экипажа и четыре пассажира.Никто из них не пострадал.
Причина инцидента пока не называется.
Фото МЧС
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В аэропорту Гомеля самолет Cessna 560X с пассажирами при совершении посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
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