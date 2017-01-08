В аэропорту Гомеля самолет Cessna 560X с пассажирами при совершении посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Cessna проехала за границами полосы еще около 15 метров, сообщили в пресс-службе МЧС

Спасатели отбуксировали самолет к месту стоянки. На момент посадки в самолете были трое членов экипажа и четыре пассажира.Никто из них не пострадал.

Причина инцидента пока не называется.

Фото МЧС