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Частный самолет выкатился со взлетной полосы в Гомеле

09.01.2017 09:40 — Разное | БДГ  
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В аэропорту Гомеля самолет Cessna 560X с пассажирами при совершении посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Cessna проехала за границами полосы еще около 15 метров, сообщили в пресс-службе МЧС

Спасатели отбуксировали самолет к месту стоянки. На момент посадки в самолете были трое членов экипажа и четыре пассажира.Никто из них не пострадал.

Причина инцидента пока не называется.

Фото МЧС

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 54
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В аэропорту Гомеля самолет Cessna 560X с пассажирами при совершении посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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