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Умер сын Леха Валенсы Пшемыслав

09.01.2017 09:37 — Разное | Ежедневник  
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Умер сын Леха Валенсы Пшемыслав

фото: wyborcza.pl

Сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав был найден мертвым в собственной квартире в Гданьске.

В своей квартире в Гданьске найден мертвым Пшемыслав Валенса - сын бывшего президента Польши Леха Валенсы, пишет nn.by.

Тело 43-летнего Валенсы обнаружил один из членов его семьи.

Судмедэксперты исключили причастность к смерти мужчины третьих лиц, поскольку на его теле не было обнаружено никаких подозрительных следов.

У бывшего президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей - четверо сыновей и четыре дочери.

Gazeta Wyborcza пишет, что Пшемыслав был третьим ребенком в семье. В молодости он имел проблемы с алкоголем и не раз задерживался за вождение в нетрезвом виде.

 
 
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Сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав был найден мертвым в собственной квартире в Гданьске.

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