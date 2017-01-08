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Умер сын Леха Валенсы Пшемыслав
09.01.2017 09:37 — Разное | Ежедневник
фото: wyborcza.pl
Сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав был найден мертвым в собственной квартире в Гданьске.
В своей квартире в Гданьске найден мертвым Пшемыслав Валенса - сын бывшего президента Польши Леха Валенсы, пишет
Тело 43-летнего Валенсы обнаружил один из членов его семьи.
Судмедэксперты исключили причастность к смерти мужчины третьих лиц, поскольку на его теле не было обнаружено никаких подозрительных следов.
У бывшего президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей - четверо сыновей и четыре дочери.
Gazeta Wyborcza пишет, что Пшемыслав был третьим ребенком в семье. В молодости он имел проблемы с алкоголем и не раз задерживался за вождение в нетрезвом виде.
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Сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав был найден мертвым в собственной квартире в Гданьске.
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