Авторитетные театралы уверяют, что в самых престижных залах, при просмотре наиболее модных и популярных спектаклей нет ничего интереснее открывающихся во время действия дверей. Что бы ни происходило на сцене, все головы тут же поворачиваются на скрип. Так и в биатлоне, с его зависимостью уже от погодного "скрипа".

Погода шутила и на сей раз. Только в пятницу, в день возвращения Домрачевой, наблюдался метеорологический катарсис, а в принципе, Оберхоф остался верен страсти к подвохам, и в воскресенье сюда нагрянула оттепель. Канонический казус для зимней Тюрингии: сыро, мокро, противно и, что более всего неприятно, туманно. Но погода, поиграв на нервах, все же не заигралась — массовые старты состоялись.

Премьера состоялась

Как и возвращение Домрачевой, что для нас главнее всех остальных глав, с чем легко согласился Свобода: "Дарья снова в деле, и это позволяет решать множество задач. Например, она сбросила психологический груз ожидания, который над ней довлел. Тренировки — это одно, а в Оберхофе Домрачева сравнила себя с соперницами, получив много информации: разнообразной по эмоциональной начинке, но в целом обнадеживающей. И то, что теперь нет "требований на незамедлительное чудо", которыми грешили болельщики, — тоже очень хорошо. Без труда не вытащишь рыбку из пруда, а работать Дарье предстоит еще много. Поэтому у нас не было мыслей освободить ее от гонки преследования, несмотря на то, что премьера в спринте отняла немало сил. Свои кондиции ей надо добирать через те же соревнования. Сейчас усталости бояться не надо. И в целом я остался доволен тем, как Дарья выступила в Оберхофе".

Свобода отметил скорость лыжного хода Дарьи, согласившись, что в сравнении с той же француженкой Абер, которая стала пионеркой "стремительного материнского ренессанса", Домрачева смотрелась отнюдь не хуже. Мари тоже начала возвращение с далекого 25-го места в спринте Оберхофа, собрав четыре штрафных круга с двух огневых рубежей.

Впрочем, проводить заочное состязание между Абер-2015 и Домрачевой-2017 — это лишь забава для болельщиков. Любая ситуация индивидуальна, о чем забывать не следует. Кроме того, оценивая лыжный ход, надо было учитывать момент, на котором акцентировал внимание Свобода: "Дарья отсутствовала 18 месяцев, и мы не могли заявить ее ни в первую, ни во вторую стартовые группы — только в третью либо четвертую с их худшими условиями. Но теперь у нашего лидера есть зачетные баллы, и в Рупольдинге никаких ограничений не будет".

О стрельбе трехкратной олимпийской чемпионки в спринте наставник рассказал во всех подробностях: "На огневых рубежах Дарья работала и осторожно, и долго. Обычно у нее изготовка к "лежке" занимала 14 секунд, а к "стойке" — 16 секунд. В этот раз до первого выстрела ушло более 20 секунд при обеих стрельбах. На "лежке" Дарья сделала три "центра" тремя первыми выстрелами. Но затем ее накрыл порыв ветра слева. В итоге один габарит закрылся, другой — нет. На "лежку" она потратила 43 секунды, тогда как на "стойку" — 35 секунд. Ее промах при втором упражнении — "на четыре часа" с отрывом. Ошиблась".



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко поздравил Домрачеву с возвращением в большой спорт

Что же касается стрельбы в преследовании, то учитывая, как всем было непросто поражать мишени в условиях стабильного, но сильного ветра, эти испытания стали отличной тренировкой для Дарьи. Она проверила себя на понимание оперативных ситуаций. Да, возможно, на первой "лежке" надо было уже после первого промаха делать поправку. А на втором огневом рубеже первая коррекция белоруски оказалась недостаточной, из-за чего опять-таки случилось "молоко". Но Домрачева исправилась. Кроме того, на второй "стойке" закрыла все мишени, что дорогого стоит. Ведь, как совершенно правильно утверждал Штирлиц: "Запоминается последнее".

Поэтому первый снайперский "ноль" после возвращения должен добавить ей уверенности и укрепить энтузиазм. Более того, на последнем круге белоруска хорошо потерпела в тяжелейшем подъеме "Биркс", продемонстрировав способность держать скорость. Обогнала одну конкурентку, вплотную приблизилась к россиянке Услугиной. Седьмой лыжный ход вкупе с обновлением сезонного рекорда — это "звездное небо над нами, нравственный закон в нас", как сказал бы старина Кант.

Пришлось болеть

Старты в Оберхофе предвосхищались работой на сборе в австрийском Рамзау. По словам Свободы, процесс оказался осложнен простудными недомоганиями почти всех наших спортсменок: "Пожалуй, только Юркевич проскочила более или менее нормально. Ира Кривко приболела дома по возвращению с чешского этапа. В итоге мы ограничивали ее нагрузку. Тем не менее, в спринте она выступила хорошо. Единственный промах, случившийся на "стойке", был недалеким. И главное — работала четко в своем ритме, что крайне важно. Нам очень хотелось, чтобы она стартовала в массовом старте. Но, скорее всего, большое желание и подвело Иру в преследовании".

Отдельный разговор о Писаревой, не отобравшейся в "догонялки": "У Надежды появились проблемы с кистью левой руки — сухожилия. Купили специальный бандаж. Кроме того, в последние дни работы в Рамзау Писарева пожаловалась на дискомфорт при спуске курка. Начали искать "правильные ощущения". Все это, видимо, и нашло свое отражение в стрельбе спринта. Все ее промахи на "лежке" — на "четыре-пять часов". Группа. Только у нее такая. Но для этой спортсменки важен ближайший четверг в Рупольдинге — день женской эстафеты".

Наконец, Надежда Скардино, пропустившая спринт и преследование, но сохранившая за собой 25-е место в общем зачете Кубка мира по итогам субботы, что и позволило ей соревноваться в воскресенье. Комментарий Свободы: "Почти неделю Скардино болела. Поэтому и приняли решение о пропуске гонок. Делать старт на третий день после возобновления тренировок было бы чересчур рискованно. Но по воскресенью сомнений уже не было, более того, это замечательно, что Скардино обнаружила себя в стартовом протоколе масс-старта".

А то, что Надежда на сей раз не замахнулась на цветочную церемонию — не страшно. Со стрельбой она почти справилась, а промах на заключительной "стойке" — это следствие усталости, которая начала прессовать Скардино уже на предпоследнем круге. Без тренировок тяжко.

Поэтому, главное здоровье, а кроме того, мозг не умеет не учиться. Белорусская команда сегодня копит опыт и находится в засаде. В австрийском Хохфильцене, где уже меньше чем через месяц начнется чемпионат мира, может, и пойдем на "большого зверя"!