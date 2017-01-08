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Китай успешно испытал самолет на водородных топливных элементах

09.01.2017 09:52 — Разное | Tut.by  
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Китай успешно испытал собственный небольшой самолет с электродвигателем, работающим на водородных топливных элементах. Как пишет газета «Kэцзи жибао», первый полет этой машины состоялся на днях в городе Шэньян (северо-восточная провинция Ляонин), передает ТАСС.


RX1E, взятый за основу при разработке самолета на водородных топливных элементах. Фото: scmp.com

Одноместный самолет совершил свой первый полет на высоте 320 метров и, как отмечает газета, продемонстрировал прекрасные характеристики и стабильную работу всех систем даже при температуре минус 20 градусов по Цельсию. При этом, подчеркивают разработчики, во время полета не было зафиксировано никаких вредных выбросов в атмосферу.

Самолет разработан совместными усилиями Даляньского бюро химических исследований при Академии наук Китая и Ляонинского авиационного научно-исследовательского института. За основу был взят китайский самолет RX1E на электрической тяге и разработанный китайскими учеными электродвигатель на водородных элементах с мощностью до 20 киловатт. Во время взлета и набора высоты дополнительную тягу двигателю обеспечивают аккумуляторы, которые после подзаряжаются.

С появлением этого самолета Китай стал третьей страной в мире после США и Германии, которая обладает подобными технологиями.

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Одноместный самолет совершил свой первый полет на высоте 320 метров

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