Более того, новый Continental Supersports, доступный в версии как купе, так и кабриолет, англичане называют «самым быстрым четырехместным автомобилем в мире».





И имеют на то полное право! Модернизированный шестилитровый двигатель W12 с двумя турбонагнетателями под капотом Continental Supersports развивает 710 л.с. и 1017 Нм крутящего момента. Работает он в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Первую «сотню» купе способно разменять за 3,4 секунды (кабриолет Continental Supersports Convertible в стандартном спринте на 0,3 секунды медленнее), максимальная скорость достигает 336 км/ч.





При этом речь идет о роскошном автомобиле массой под 2,3 тонны! К слову, при 2280 кг массы Continental Supersports оказывается самым легким в семействе «двухдверок» Continental GT и легче своего предшественника — Continental Supersports образца 2009 года. В качестве опции доступна титановая выхлопная система, облегчающая автомобиль еще на 5 кг.

Среди прочих особенностей Continental Supersports — более жесткая заниженная подвеска (причем не в ущерб плавности хода, уверяют разработчики из Крю), карбон-керамические тормоза, 21-дюймовые кованые колесные диски и обновленная версия системы управления вектором тяги (притормаживает по отдельности каждое колесо при ускорении на выходе из поворота для улучшения динамики, а также притормаживает внутреннее заднее колесо при вхождении в поворот для улучшения маневренности). Более эффектный кузовной обвес для такой машины — вещь сама собой разумеющаяся.





В салоне сиденья украшены ромбовидной прострочкой, а для отделки передней панели наряду с уже известными вставками из десяти видов шпона предлагаются новые вставки из углеродного волокна с клетчатым рисунком.





В Великобритании прием заказов на новый Continental Supersports уже начался — за купе просят от 212 500 фунтов, за кабриолет 233 800 фунтов. За «самый-самый» серийный Bentley всех времен и народов сумма не такая уж и большая!