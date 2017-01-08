Министерству обороны США понадобились биоразлагаемые снаряды, пишет «Российская газета». Предполагается, что растения, чьи семена войдут в состав боеприпасов, будут уничтожать осколки разорвавшихся снарядов.



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В заявке говорится, что ежегодно американская армия использует сотни тысяч учебных боеприпасов, и после стрельб в земле остается множество осколков, которые зарываются глубоко в грунт. Процесс разложения занимает сотни лет, но часть осколков, например, полимерные компоненты не разлагаются вовсе.

У американских военных нет технологии, позволяющей собрать и утилизировать весь этот мусор. Поэтому для уничтожения осколков разорвавшихся снарядов планируется использовать растения, чьи семена войдут в состав боеприпаса.

Корпус военных инженеров США уже представил специально выведенные растения, способные поглощать полимерные остатки снарядов. Растения, по заверениям военных, безопасны для людей и животных.

Первой такую технологию планируется применить для гранатометов и минометов калибром 40, 60, 81 и 120 миллиметров, а также 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Если технология себя оправдает, то ее будут использовать в производстве пластиковой амуниции и стрелковых боеприпасов.

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