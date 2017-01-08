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Американцы разрабатывают биоснаряды с цветами
Министерству обороны США
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У американских военных нет технологии, позволяющей собрать и утилизировать весь этот мусор. Поэтому для уничтожения осколков разорвавшихся снарядов планируется использовать растения, чьи семена войдут в состав боеприпаса.
Корпус военных инженеров США уже представил специально выведенные растения, способные поглощать полимерные остатки снарядов. Растения, по заверениям военных, безопасны для людей и животных.
Первой такую технологию планируется применить для гранатометов и минометов калибром 40, 60, 81 и 120 миллиметров, а также 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Если технология себя оправдает, то ее будут использовать в производстве пластиковой амуниции и стрелковых боеприпасов.
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Корпус военных инженеров США уже представил специально выведенные растения, способные поглощать полимерные остатки снарядов.
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