МИНСК, 9 янв – Sputnik. Потепление придет в ближайшие дни в Беларусь – атлантический циклон принесет в республику метели и плюсовую температуру, сообщили в понедельник Гидромете.

"Пик морозов подходит к концу, они начнут постепенно ослабевать, но им на смену придут снег, порывистый ветер и метели", – сообщил Sputnik начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, в первой половине недели погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления: во вторник – преимущественно без осадков, температура ночью составит –11..–17°С, при прояснениях до –24°С, днем – –6..–12°С.

В среду, по информации синоптика, будет преимущественно без осадков, ночью температура опустится до –12..–19°С, при прояснениях до –20°С, днем ожидается от –5 до –10°С.

"С четверга власть над погодой возьмет атлантический циклон с центром над Скандинавией и его атмосферные фронты, которые будут проходить через нашу страну. Северные ветра сменятся на юго-западные, установится сырая, ветреная с осадками погода", – рассказал Рябов.

По его словам, в четверг ночью в отдельных районах, днем на большей части республики пройдет кратковременный снег, местами метель, а температура ночью составит от –7 до –12, днем – –2..–8°С, в крайних западных районах Беларуси от 0 до –1°С.

В пятницу ветер усилится, будет идти снег, ночью температура воздуха составит от –1 до 7°С, при прояснениях до –13°С, днем – от минус –5 до +1°С.

В выходные также ожидается кратковременный снег, на отдельных участках дорог гололедица, температурный режим существенно не изменится.