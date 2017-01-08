В первую неделю нового года отдыхают многие, в том числе и сотрудники студий, запускающие в просторы интернета новые трейлеры. На этот раз зрителям предложена скромная подборка коротких телевизионных роликов, а также парочка полноценных трейлеров. Обо всем подробнее — в обзоре AFISHA.TUT.BY.

«Космос между нами»

Премьера в мире: с 5 января 2017 г. Режиссер: Питер Челсом Актеры: Бритт Робертсон, Гари Олдман, Эйса Баттерфилд, Карла Гуджино, Джанет Монтгомери

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Необычная фантастическая мелодрама предлагает взглянуть на историю взаимоотношений девушки с Земли и парня, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Они познакомились в Сети и вот-вот должны встретиться… Фильм имеет не самые высокие рейтинги ожиданий, но девочкам-подросткам должен понравиться.

«Звонки»

Премьера в мире: с 1 февраля 2017 г. Режиссер: Ф. Хавьер Гутьеррес Актеры: Винсент Д’Онофрио, Джонни Галэки, Лаура Уиггинс, Эйми Тигарден, Лиззи Брошере

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Режиссер Ф. Хавьер Гутьеррес может быть знаком узким кругам киноманов своей работой «Три дня», сочетавшей различные жанры (от фантастики до драмы). После автора приметили в Голливуде и вручили продолжение франшизы «Звонок». В новом фильме молодой человек исследует тайну загадочной видеокассеты, а его девушка чувствует, что другу грозит опасность. Довольно интересно будет посмотреть, как создатели картины обыграют все современные технологии. В свое время Хидео Наката сделал ультрасовременный фильм об ужасе в том числе и технологического прогресса.

«Трансформеры: Последний рыцарь»

Премьера в мире: с 21 июня 2017 г. Режиссер: Майкл Бэй Актеры: Марк Уолберг, Энтони Хопкинс, Джон Гудман, Лора Хэддок, Изабелла Монер

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Прекрасный ТВ-спот показывает, как Оптимус Прайм по непонятным причинам нападает на своего друга-автобота Бамблби. Очень интригует. В целом же речь в пятом фильме серии пойдет о том, как земляне и трансформеры противостоят Гальватрону. Изначально Майкл Бэй хотел снять фильм с рейтингом R, но не все продюсеры одобрили задумку. А могло бы получиться фееричное зрелище…

«Основатель»

Премьера в мире: с 24 ноября 2016 г. Режиссер: Джон Ли Хэнкок Актеры: Линда Карделлини, Ник Офферман, Майкл Китон, Патрик Уилсон

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Картина рассказывает о создателе сетей ресторанов McDonald`s. Солирует в фильме Майкл Китон, которого хотелось бы видеть в номинациях на ближайшие кинопремии. Режиссер Джон Ли Хэнкок три года назад выпустил популярный байопик «Спасти мистера Бэнкса» про Уолта Диснея. «Основатель» уже получил хорошие отзывы, наверняка, фильм отобьет свой скромный бюджет в 7 миллионов долларов.

«Тачки 3»

Премьера в мире: с 15 июня 2017 г. Режиссер: Брайан Фи Актеры: Оуэн Уилсон, Бонни Хант, Чич Марин

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Молния Маккуин обеспокоен тем, что в мир гонок приходят более современные машины. Главный герой обращается к талантливому механику по имени Круз Рамирез, чтобы тот помог вернуть Молнии Маккуину лидерство. В новом тизере как раз представляют героя Круза. Студия Pixar уже сейчас вступает в погоню за очередным «Оскаром».