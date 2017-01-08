УЕФА может получить 16 мест при распределении квот на участие в чемпионате мира, если ФИФА в ближайшие дни примет новый формат турнира с расширением до 48 команд, сообщает « Р-спорт » со ссылкой на Globo .



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По данным источника, вопрос о расширении с 32 до 48 команд уже решен, и проект будет ратифицирован 10 января на заседании Совета ФИФА в Цюрихе.

Ожидается, что расширенный формат начнет действовать с турнира 2026 года. УЕФА при таком расширении получит квоту в 16 мест. На ЧМ-2018 будет 13 мест + 1.

Напомним, в конце декабря президент ФИФА Джанни Инфантино предложил расширить финальную стадию чемпионата мира до 48 команд.

— Полагаю, что сегодня чемпионат мира — это гораздо больше, чем просто спортивное соревнование. Это социальное событие, более значимое, чем футбольный турнир. Развитие и уровень футбола сильно продвинулись вперед, — говорил Инфантино.

Потенциальная прибыль, согласно исследованию ФИФА, может вырасти на 640 миллионов долларов . Рамки турнира сохранятся — он не продлится более 32 дней.