Скорость на некоторых участках трасс снижена с целью профилактики ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ.

— В ближайшие сутки сохранится морозная погода. При температуре ниже -10°С противогололедная смесь, которой обработана проезжая часть, действует неэффективно. Поэтому на внешне нормальной проезжей части — гололедица. В таких тяжелых дорожных условиях остается опасность заноса транспортных средств и совершения ДТП, — сказали в ГАИ.

Исходя из этого, Госавтоинспекция инициировала понижение скоростных режимов на отдельных участках трасс М1 Брест — Минск — граница РФ, М6 Минск — Гродно, М14 (МКАД-2) и Р28 Минск — Молодечно — Нарочь.

В ГАИ напомнили, что в сложных погодных и дорожных условиях водители должны быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал между движущимися транспортными средствами, избегать резких маневров и торможений, а также обращать внимание на временные знаки.