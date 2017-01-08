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Как изнутри выглядит новый дом дочери Трампа Иванки
В ближайшее время дочь избранного президента США Дональда Трампа Иванка Трамп переедет в старинный особняк поблизости от Белого дома, сообщает
В разное время в районе Калорама жили 32-й президент США Франклин Рузвельт и младший брат Джона Кеннеди сенатор Тед Кеннеди. Сейчас в Калораме живут послы различных стран.
Внутри дома нет ни золота, ни лепнины, которые так любит сам Дональд Трамп.
Дом Иванки Трамп построен в 1923 году по проекту знаменитого американского архитектора Уодди Батлера Вуда. На его счету здание Национального музея женского искусства в Вашингтоне и дом 28-го президента США Вудро Вильсона.
Дом расположен на вашингтонской улице Трейси Плейс, стоимость особняка составляет $ 5,5 млн.
Предыдущим владельцем дома был американский бизнесмен советского происхождения Дэн Рапопорт, сообщает New York Times. Рапопорт жил в Вашингтоне со своей женой Ириной и детьми после эмиграции из России с 2012 по 2016 год, а затем продал особняк и переехал в Киев.
В доме еще не окончены работы — декораторы несколько меняют интерьер.
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Соседями Иванки будут Обамы и послы. Дом продали всего за 5,5 миллионов долларов.
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