В ближайшее время дочь избранного президента США Дональда Трампа Иванка Трамп переедет в старинный особняк поблизости от Белого дома, сообщает РБК со ссылкой на Washington Post. Дом расположен в престижном районе Вашингтона под названием Калорама; по соседству будет жить семья Барака Обамы. Дочь Трампа переедет в трехэтажный особняк вместе со своим мужем Джаредом Кушнером и тремя детьми.



Фото: Zillow



Фото: Zillow



Фото: Zillow

В разное время в районе Калорама жили 32-й президент США Франклин Рузвельт и младший брат Джона Кеннеди сенатор Тед Кеннеди. Сейчас в Калораме живут послы различных стран.

Внутри дома нет ни золота, ни лепнины, которые так любит сам Дональд Трамп.



Фото: Zillow



Фото: Zillow



Фото: Zillow



Фото: Zillow



Фото: Zillow

Дом Иванки Трамп построен в 1923 году по проекту знаменитого американского архитектора Уодди Батлера Вуда. На его счету здание Национального музея женского искусства в Вашингтоне и дом 28-го президента США Вудро Вильсона.

Дом расположен на вашингтонской улице Трейси Плейс, стоимость особняка составляет $ 5,5 млн.

Предыдущим владельцем дома был американский бизнесмен советского происхождения Дэн Рапопорт, сообщает New York Times. Рапопорт жил в Вашингтоне со своей женой Ириной и детьми после эмиграции из России с 2012 по 2016 год, а затем продал особняк и переехал в Киев.



Иванка Трамп слушает выступление отца. Фото: Gary Cameron / Reuters

В доме еще не окончены работы — декораторы несколько меняют интерьер.









Фото: Zillow