﻿﻿ Выходные в Минской области: 22 пожара и 35 случаев обморожения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Выходные в Минской области: 22 пожара и 35 случаев обморожения

09.01.2017 11:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Всего за 7 и 8 января на территории Минской области зарегистрировано 22 пожара, на которых погибли 2 человека, рассказала ведущему радио Sputnik Беларусь Вячеславу Шарапову официальный представитель областного управления МЧС Кристина Борейко.

"Не обошлось и без пострадавших от мороза — всего за выходные зарегистрировано 35 случаев обморожения и переохлаждения, среди пострадавших — 2 ребенка, 3 человека погибли", — рассказала Кристина Борейко в эфире радио Sputnik.

По словам официального представителя МЧС, в морозные выходные низких температур не выдерживала и техника. В Рождество логойским спасателям пришлось оказывать помощь российскому туристическому автобусу.

"На автотрассе М3 произошла поломка туристического автобуса, следовавшего из Минска в Псков. В автобусе находились 2 водителя и 54 пассажира, из них — 7 детей. Люди были оперативно перевезены в гостиницу. В воскресенье на предоставленном им автобусе туристы продолжили свою поездку", — сообщила Кристина Борейко.

Кроме того, по словам представителя МЧС, в выходные в шести районах Минской области произошли сбои в электроснабжении. Всего без электричества оставались 38 населенных пунктов — это 750 частных домов и 1460 жителей. Подача электроэнергии была оперативно восстановлена.

Комментарий официального представителя управления МЧС по Минской области о связанных с погодными условиями чрезвычайных происшествиях слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на суровые морозы, минувшие выходные для спасателей Минской области выдались жаркими – 22 пожара, 35 случаев обморожения, из них 3 — с летальным исходом, 38...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за сильной гололедицы ГАИ снизила скорость на некоторых трассах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика