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Выходные в Минской области: 22 пожара и 35 случаев обморожения
09.01.2017 11:38 — Разное | Sputnik Беларусь
Всего за 7 и 8 января на территории Минской области зарегистрировано 22 пожара, на которых погибли 2 человека, рассказала ведущему радио Sputnik Беларусь Вячеславу Шарапову официальный представитель областного управления МЧС Кристина Борейко.
"Не обошлось и без пострадавших от мороза — всего за выходные зарегистрировано 35 случаев обморожения и переохлаждения, среди пострадавших — 2 ребенка, 3 человека погибли", — рассказала Кристина Борейко в эфире радио Sputnik.
По словам официального представителя МЧС, в морозные выходные низких температур не выдерживала и техника. В Рождество логойским спасателям пришлось оказывать помощь российскому туристическому автобусу.
"На автотрассе М3 произошла
Кроме того, по словам представителя МЧС, в выходные в шести районах Минской области произошли сбои в электроснабжении. Всего без электричества оставались 38 населенных пунктов — это 750 частных домов и 1460 жителей. Подача электроэнергии была оперативно восстановлена.
Комментарий официального представителя управления МЧС по Минской области о связанных с погодными условиями чрезвычайных происшествиях слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Несмотря на суровые морозы, минувшие выходные для спасателей Минской области выдались жаркими – 22 пожара, 35 случаев обморожения, из них 3 — с летальным исходом, 38...
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