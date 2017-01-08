Всего за 7 и 8 января на территории Минской области зарегистрировано 22 пожара, на которых погибли 2 человека, рассказала ведущему радио Sputnik Беларусь Вячеславу Шарапову официальный представитель областного управления МЧС Кристина Борейко.

"Не обошлось и без пострадавших от мороза — всего за выходные зарегистрировано 35 случаев обморожения и переохлаждения, среди пострадавших — 2 ребенка, 3 человека погибли", — рассказала Кристина Борейко в эфире радио Sputnik.

По словам официального представителя МЧС, в морозные выходные низких температур не выдерживала и техника. В Рождество логойским спасателям пришлось оказывать помощь российскому туристическому автобусу.

"На автотрассе М3 произошла поломка туристического автобуса , следовавшего из Минска в Псков. В автобусе находились 2 водителя и 54 пассажира, из них — 7 детей. Люди были оперативно перевезены в гостиницу. В воскресенье на предоставленном им автобусе туристы продолжили свою поездку", — сообщила Кристина Борейко.

Кроме того, по словам представителя МЧС, в выходные в шести районах Минской области произошли сбои в электроснабжении. Всего без электричества оставались 38 населенных пунктов — это 750 частных домов и 1460 жителей. Подача электроэнергии была оперативно восстановлена.

Комментарий официального представителя управления МЧС по Минской области о связанных с погодными условиями чрезвычайных происшествиях слушайте на радио Sputnik Беларусь.