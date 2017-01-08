|
Работающим на БелАЭС иностранцам можно иметь счета в заграничных банках
09.01.2017 12:06 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ «О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции», сообщили в пресс-службе главы государства.
Документ предусматривает создание условий для закрепления на БелАЭС высококвалифицированных кадров. Например, иностранным специалистам, занятым на станции и подпадающим под определение «государственные должностные лица» или претендующим на такие должности на предприятии, разрешено иметь счета в иностранных банках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ «О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции»,...
|
Архив (Разное)
Комментарии