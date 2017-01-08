



По итогам 2016 года сумма экспортных сделок на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) составила 629 млн рублей, что на 29% больше, чем годом ранее.

Основной объем экспорта пришелся на секцию лесопродукции — 396 млн рублей, или на 21% больше уровня 2015 года. Как сообщила БелаПАН пресс-служба биржи, такую динамику обеспечили две ключевые экспортные позиции — круглый лес и пиломатериалы. В частности, экспорт круглого леса превзошел показатель 2015 года на 24%, достигнув 173 млн рублей, пиломатериалов реализовано на 220 млн, или на 32% больше, чем в предыдущем году.

"Безусловным лидером по темпам роста экспорта стала секция сельхозпродукции, завершившая год с приростом в 61% по сравнению с 2015 годом, при этом в абсолютных величинах объем экспортных сделок составил 176 млн рублей, — подчеркнули на бирже. — Основным драйвером роста стало сухое молоко, поставляемое на рынок Российской Федерации: в 2016 году экспорт этого стратегического сырья увеличился на 89% до 71 млн. Не менее высокие показатели продемонстрировали масло сливочное и мясо. Так, экспортные поставки масла выросли в 2,8 раза и оцениваются в 47 млн рублей, реализация мяса увеличилась в 17 раз, составив 13 млн рублей".

В секции металлопродукции зафиксирован рост экспорта на 7% преимущественно за счет увеличения продаж цветных металлов и их лома на 28% до 36 млн рублей. Всего в 2016 году заключено 611 экспортных сделок с металлопродукцией на общую сумму 43 млн рублей.

"Восходящий тренд был характерен и для секции промышленных и потребительских товаров, которая по итогам 2016 года прибавила 44%. Таким образом, общая сумма экспортных сделок по секции составила 14 млн рублей", — сообщили на бирже.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" зарегистрировано Мингорисполкомом 25 мая 2004 года. Создано в целях совершенствования механизма государственного регулирования в сфере внутренней и внешней торговли, повышения прозрачности торговых операций, а также развития в стране организованного оптового рынка путем исключения посреднических звеньев. На бирже работают секции сельхозпродукции, металлопродукции, лесопродукции, промышленных и потребительских товаров. В ноябре 2012 года начались торги товарными фьючерсами в секции срочного рынка. На 1 января 2017 года на БУТБ аккредитовано 17.068 компаний, включая 3.592 нерезидента из 59 стран. В 2016 году биржевой оборот по всем торговым секциям превысил 2,5 млрд рублей, что на 26% больше, чем в 2015 году.