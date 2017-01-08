Минское « Динамо » объявило о расторжении контракта с нападающим Давидом Улльстремом по соглашению сторон.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора Павел Бурба прокомментировал это решение следующим образом:

— Мы благодарны Давиду и не имеем к нему никаких претензий. Он полностью выполнил свои обязательства по отношению к «Динамо-Минск». К сожалению, травмы, которые преследовали его в этом сезоне, не позволили Давиду проявить себя в составе нашей команды. В сложившейся ситуации мы не видим смысла форсировать его восстановление и возвращение в строй. Клуб желает Давиду скорейшего выздоровления и успешного продолжения карьеры.

Напомним, что шведский центрфорвард заключил контракт с командой летом, но из-за травм Улльстрем сыграл в сезоне лишь 3 матча, в которых набрал 1 (0+1) очко.