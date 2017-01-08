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Минское "Динамо" разорвало контракт со шведским нападающим
Минское «
Исполняющий обязанности заместителя генерального директора Павел Бурба прокомментировал это решение следующим образом:
— Мы благодарны Давиду и не имеем к нему никаких претензий. Он полностью выполнил свои обязательства по отношению к «Динамо-Минск». К сожалению, травмы, которые преследовали его в этом сезоне, не позволили Давиду проявить себя в составе нашей команды. В сложившейся ситуации мы не видим смысла форсировать его восстановление и возвращение в строй. Клуб желает Давиду скорейшего выздоровления и успешного продолжения карьеры.
Напомним, что шведский центрфорвард заключил контракт с командой летом, но из-за травм Улльстрем сыграл в сезоне лишь 3 матча, в которых набрал 1 (0+1) очко.
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Минское "Динамо" объявило о расторжении контракта с нападающим Давидом Улльстремом расторгнуто по соглашению сторон.
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